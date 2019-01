Los Mets le congelan el permiso a Canó

La base y el equipo

¿Dónde jugará Canó?

“Hemos trabajado en crear más versatilidad, más balance en la alineación, más equilibrio en el orden de bateo. Sabemos que Canó cree que tiene 25 años pero sabemos que tiene 36. Queremos darle el día libre a Tod Frazier, Juan Lagares, a otros veteranos. Parte de lo que hemos hecho es adquirir jugadores que puedan jugar múltiples posiciones, si todo el mundo está sano podemos esperar que Canó juegue segunda base como su posición principal, pero las necesidades del equipo va a determinar cómo se va a hacer esa alineación diaria”, dijo Van Wagenen.

Es la base que el petromacorisano insiste en jugar, como lo dejó bien claro al hablar con los medios.

“Yo me fajo y me preparo. Mucha gente dice que tengo 36 años y estoy viejo, pero qué diferencia hay entre 34 y 36 si tú trabajas y te preparas. ¿Cuántos palos no dio David Ortiz y tenía 40 años? Entiendo que el cuerpo ya no va a reaccionar igual, pero tampoco no es como las personas dicen, ya en este juego tú tiras 35 años y ya lo que están pensando es en sacarte del juego. Creo que hay muchos jugadores que todavía le queda, no reciben el chance por lo mismo”, dijo Canó.

¿Te sentiste incómodo en primera en Seattle?

“Claro que sí, es una base que no estás acostumbrado a jugar y la gente cree que jugar primera base es fácil, oye, tenía todos los días con un dolor en la espalda baja y los hamstring (corva) porque tienes que hacer un... tú estás agachado el juego entero, cuando estás cubriendo en primera tienes que salir en forma de trotaje, o sea moverte rápido para la derecha, para postearte para poder cubrir y no es fácil, me entiendes. Hablo con compañeros que jugaban primera y me dicen que no es fácil”, insistió Canó.