Los Orioles se despiden de Machado con emotivo vídeo

El timonel ha visto jugar a Manny Machado desde su debut en la Gran Carpa de la misma manera que Mike Scioscia ha visto jugar a Mike Trout desde su primer partido con los Angelinos. Showalter había dirigido a Don Mattingly en Nueva York, aunque cuando se convirtió en timonel de los Yankees, Mattingly ya no era el mismo bateador de cuando era un jovencito. Dirigió brevemente a Alex Rodríguez en Texas, cuando Rodríguez era un joven campocorto. Y ahora había visto crecer a Manny Machado y desarrollarse como uno de los mejores jugadores del mundo.

“Miren, sé cómo opera esta industria. Pero hay una parte de mí que piensa que el muchacho no debería irse de Baltimore. Entiendo el por qué se va. Pero eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo”, dijo Showalter a MLB.com.

Showalter recordó los últimos 96 juegos de Machado con los Orioles, con esos 24 jonrones y 65 carreras empujadas, con promedio de bateo de .315 y promedio de embasarse de .387 junto a un porcentaje de embasarse más slugging (OPS) de .963, todos esos excelentes números jugando para un equipo que simplemente no sabe ganar.

“Ha tenido tan poca protección (en el lineup)”, lamentó Showalter. “Si me hubiesen dicho que tendría 65 carreras producidas en una ofensiva tan pobre como esta, con todo el enfoque sobre él, no les hubiese creído. Ha habido ocasiones en las que [el coach de la banca de los Orioles] John Russell me ha dicho, ‘¿Puedes creer que le estén lanzando?’”.

El veterano capataz recuerda el debut de Machado en la Gran Carpa como antesalista en 2012.

“Sabíamos que tendría un gran impacto en el club defensivamente hablando y que la parte de la ofensiva la iría puliendo con el tiempo”, indicó Showalter. “El salto más grande de todos los deportes profesionales es pasar de ver pitcheo de ligas menores a enfrentar pitcheo de Grandes Ligas”.

Luego, todo el mundo, comenzando por el timonel de Machado, lo vio crecer físicamente y desarrollar ese inmenso talento por el béisbol.

“¿Que si he pasado malos ratos con él?”, exclamó Showalter. “Claro que ambos hemos pasado malos ratos entre nosotros. Pero nunca he dudado de su pureza como pelotero, lo que yo llamo pureza de su corazón de beisbolista. Tampoco podemos pasar desapercibido la clase de competidor que es. Si lo arrinconas, luchará con todo para salir de allí”.

“Tiene todo el talento del mundo. Esta temporada se ha enfocado bastante, desde el primer día de los entrenamientos. E incluso durante las últimas dos semanas, con todos esos rumores circulando, ha jugado un gran campo corto. Hasta el final, ha hecho lo que pocos saben hacer, que es jugar al béisbol con imaginación”.

El capataz lo vio todo de Manny Machado, desde el momento en que Machado llegó a Baltimore a la edad de 20 años. Ahora lo verá mostrando su magia en Los Ángeles. Así es esta industria. Buck lo entiende. Pero eso no significa que al único capataz que ha dirigido a Manny Machado en las Grandes Ligas le agrade.