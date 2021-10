$!Los Padres entrevistaron al dominicano Luis Rojas

SAN DIEGO. Los Padres completaron dos entrevistas para ocupar la vacante de dirigente y se cree que llegaron a un acuerdo con un entrenador de pitcheo.

El equipo entrevistó al ex manager de los Cardenales Mike Shildt el domingo después de entrevistar también al ex estratega de los Mets Luis Rojas. La entrevista de Shildt se conocía anteriormente, pero la entrevista de Rojas no lo era.

Los Mets declinaron la opción sobre el contrato de Rojas luego de que el equipo cayera de la cima de la División Este de la Liga Nacional a principios de agosto y terminara 77-85 la temporada pasada. Rojas, de 40 años, fue contratado en 2020.

Los Cardenales despidieron a Shildt luego de que el equipo cayera ante los Dodgers en el juego por el comodín de la Liga Nacional. El equipo llegó a los playoffs en sus tres temporadas como técnico.

Jayce Tingler fue despedido por San Diego después de dos temporadas y se le dijo a todo el cuerpo técnico que podía buscar otro empleo.

Según múltiples fuentes, los Padres también han discutido su trabajo como entrenador de pitcheo con Rubén Niebla, quien ha pasado las últimas 21 temporadas en la organización de Cleveland. El graduado de Calexico High ayudó a desarrollar la línea de lanzadores abridores de ese equipo y pasó las últimas dos campañas como entrenador asistente de pitcheo de los Indios. Esas fuentes dijeron que Niebla y los Padres acordaron un acuerdo, según el Union-Tribune.

También se espera que el equipo recupere al entrenador de bullpen Ben Fritz, quien se desempeñó como entrenador de pitcheo interino después de que Larry Rothschild fuera despedido en agosto.

Los Padres no comentan sobre su búsqueda de un entrenador, pero fuentes familiarizadas con algunas de sus discusiones internas y conversaciones que han tenido con los candidatos han proporcionado información sobre las búsquedas.