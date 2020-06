$!Los peloteros acusan a Grandes Ligas de privar del béisbol a los fanáticos

Esta misiva de Meyer fue reportada originalmente por el sitio The Athletic. The Associated Press obtuvo una copia.

Las Grandes Ligas presentaron su oferta económica inicial el 26 de mayo, ofreciendo un calendario de 82 juegos de temporada regular y una escala descendente de recortes en los salarios.

Dichas reducciones eran mayores que las contempladas en los salarios prorrateados, a los que ambas partes habían accedido el 26 de marzo.