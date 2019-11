$!Los posibles destinos del lanzador Stephen Strasburg

Los Nacionales de Washington

Por qué lo necesitan: Es una de las piedras angulares de la franquicia y el pitcheo de este nivel no es fácil de reemplazar.

El diestro no dio ningún descuento al firmar por siete años y US$175 millones antes de la temporada del 2017. Ahora no se sorprendan si Strasburg trata de negociar una mejor cifra con Washington. Y con el estelar antesalista Anthony Rendón también en el mercado libre, los Nacionales no podrán contender si pierden a ambas figuras.

Los Padres de San Diego

Por qué lo necesitan: Los Frailes están bien armados con pitcheo joven. Lo que les falta es un as y caballo de carga.

Aparte de Washington, San Diego sería la obvia alternativa debido a que Strasburg se crio en el Sur de California y asistió a la Universidad de San Diego State. Los Padres parecen estar cerca de dar el siguiente paso y en las últimas dos temporadas muertas han invertido en grande para adquirir a figuras como Eric Hosmer y Manny Machado. Pero incluso con esos contratos, su nómina a largo plazo no es tan alta, con US$75 millones invertidos para el 2021 y el 2022.

Los Angelinos de Los Ángeles

Por qué lo necesitan: Si no traen grandes refuerzos a la rotación, estarán desperdiciando el apogeo del mejor jugador de su generación, Mike Trout.

La mayoría cree que éste es el destino ideal para Cole. Es muy posible, debido a que el derecho se crio y todavía vive en la región de Anaheim. Si los Angelinos quieren causar un gran impacto, buscarán firmar a Cole y a Strasburg con las esperanzas de adquirir al menos a uno de ellos. Los abridores de Los Ángeles-Anaheim registraron 5.64 de efectividad en el 2019, la segunda peor entre los 30 equipos de las Grandes Ligas. Por eso es evidente que estarán buscando a abridores. El contrato del toletero dominicano Albert Pujols se vencerá después de la campaña del 2021 y los Angelinos estarían en una gran posición para llamar la atención con una firma.

Los Filis de Filadelfia

Por qué lo necesitan: Sus abridores consiguieron promedio de carreras limpias de 4.64 y aunque el club necesita más ofensiva y un mejor bullpen, también necesitan una ficha de impacto en su rotación.

Aaron Nola dio un paso hacia atrás en el 2019, pero todavía se vio sólido y Zach Eflin también enfrentó algunos obstáculos. Strasburg le brindaría a Filadelfia otro brazo de calidad que pueda lanzar la mayoría del juego. Para reiterar: Los Filis necesitan más que un abridor, pero firmar a Strasburg sería un buen comienzo. Ver a Strasburg seguir a Harper hasta el rival divisional entusiasmaría más a la afición de Filadelfia. Un motivo para ser cauteloso: El último gran contrato otorgado a un abridor (Jake Arrieta) no ha rendido dividendos, pero se vencerá después del 2020, lo que les daría más flexibilidad a los Filis.

Medias Blancas de Chicago

Por qué lo necesitan: Los Patipálidos tienen juventud; por eso, necesitan agregar algo de experiencia.

El conjunto del Sur de Chicago tendrá invertido para el 2020 casi US$15 millones y con tantos jóvenes bajo contratos que favorecen al equipo, agregar a algunos abridores veteranos es muy posible. El equipo expresó gran interés en Machado en invierno pasado. Por eso, no hay motivos para pensar que no buscarían a agentes libres de renombre en esta temporada muerta.