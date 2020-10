$!Los Rays con ventaja en el picheo ante los Dodgers

Según el análisis de Mike Petriello, publicado en las páginas de MLB.com, el equipo de los Rays aventaja a los Dodgers en el picheo abridor y en el relevo, y si aplicamos la máxima de que esa parte es el 75% del juego, no sería aventurado dar al equipo de La Florida, como favorito para triunfar al final de la justa, programa al mejor de siete partidos.

No estamos muy interesados en analizar el historial de Clayton Kershaw en postemporada, salvo para decir que, entre sus fracasos, ponchó a 11 Astros en siete innings en el Juego 1 de la Serie Mundial del 2017, así que no es que no haya tenido éxito en octubre.

Walker Buehler podría ser el mejor entre los dos ahora mismo, pero después de ellos hay muchas interrogantes. ¿Abrirá Buehler sin su descanso normal en el Juego 2? Si no es así, ¿quiere algún fanático de los Dodgers ver otra vez a Dustin May como “opener”? ¿Será Tony Gonsolin? Mucho talento. Muchas preguntas.