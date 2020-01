$!Los retos que tiene Luis Rojas como mánager de los Mets de Nueva York

Entonces, el dominicano Luis Rojas será quien asuma las riendas de los Mets. Aquellos que lo conocen aseguran que el dominicano nació para ser capataz en algún momento, para algún equipo.

Asumir dicho puesto en este momento en particular para este club en particular presenta un gran reto, pero eso no quiere decir que no esté listo. Este invierno, Rojas ha pasado dos semanas en la Florida reuniéndose con instructores de los Mets. Como coach de control de calidad el año pasado, se involucró en cada aspecto de las operaciones del equipo sobre el terreno de juego. Rojas podría no tener experiencia en el sentido clásico de la palabra, pero luce tan calificado como cualquier otro para guiar a los Mets en la dirección correcta.

Para comenzar, Rojas deberá lidiar con estos cinco retos, según explica Anthony DiComo en las páginas de MLB.com.