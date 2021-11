$!Los Toros prolongan dominio sobre el Licey, al que dejan solo en el sótano

Al parecer no hay forma. En realidad no la ha habido de que los Toros cedan ante el Licey, en más de dos años. El viernes no fue la excepción, ya son 14 las victorias en fila que consigue el equipo taurino en serie regular ante los felinos, una cadena que comenzó el 20 de noviembre de 2019.

Lo dice el boletín de los romanense bien arriba, lo repiten en sus redes sociales y en la cadena de transmisión, lo saben los fanáticos de los Tigres, que no ven la hora en que termine el castigo, en que medirse a los del Este sea sinónimo de perder.

Esta vez, gracias a otra salida de calidad de Félix Peña y al bateo oportuno los Toros se impusieron por 5-1 en el Francisco Micheli.

Jesús Sánchez, con doble, dos sencillos, una remolcada y una anotada, encabezó el ataque de 10 imparables, en tanto que Bryan de la Cruz se fue de 4-2, con palo de dos bases y una producida.

Una victoria que saca a los dirigidos por Lino Rivera del sótano (11-13) y deja a los azules (10-14) solos en la última plaza.

Peña (1-1) trabajó cinco entradas de solo tres hits, otorgó dos bases y no ponchó para dejar su efectividad en 2.25 y su WHIP en 0.86. Se impuso en el duelo al veterano Ervin Santana (0-1), que trabajó tres capítulos de cuatro hits, tres vueltas, dos boletos y tres ponches.

Chris Owings y Emilio Bonifacio batearon un par de hits por los Tigres.