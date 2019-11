$!Los Toros vuelven a remontar a las Águilas y estiran la racha a nueve

Estos Toros no solo están imparables, también derriban la autoestima del que se pone por delante, sobre todo si son las Águilas. Y el viernes en el Francisco Micheli no fue la diferencia.

La novena romanense se vio en dos ocasiones debajo en el marcador y la segunda vez logró remontar para extender a nueve su cadena de victorias, esta vez 6-5 a las cuyayas.

Jordany Valdespín disparó un jonrón para igualar la pizarra en el octavo y Jorge Mateo aprovechó el descontrol del relevo aguilucho para virar una pizarra que desfavorecía 5-3 a los locales en su penúltima visita al plato.

Al ritmo de 11 imparables y con un pitcheo que ponchó nueve cibaeños, los dirigidos por Lino Rivera se afianzaron en la segunda posición (10-6) y mejoraron a 6-2 su marca en el hogar. Las Águilas (8-8) quedan solas en el tercer lugar.

Ganó Alexi Ogando (1-0), perdió José Domínguez (1-2) y salvó Keury Mella (2).

La visita rompió el hielo en el cuarto. Con un out, Robel García pegó hit al jardín izquierdo, Wilín Rosario sacó rodado al campo corto que Jorge Mateo no pudo manejar, Bruce Maxwell falló con elevado al izquierdo y no se pudieron mover los corredores. Pero Diego Goris sacudió doblete al central que envió dos hombres al plato y luego Rainel Rosario empujó la tercera con hit detrás de segunda para el 3-0.

La igualdad taurina llegó en el quinto. Valdespín abrió el episodio con hit al derecho, Jorge Mateo y Peter O’Brien fallaron con elevados de foul al receptor, que luego cometió passed ball que ayudó a mover al corredor. Félix Pié y Anderson Feliz negociaron boletos para llenar las bases, lo que sacó del montículo a Pedro Araujo.

Subió a lanzar Pedro Figueroa, que transfirió a Alen Hanson y entró la primera local. Entró a la lomita Joan Báez, que se estrenó con un lanzamiento salvaje que dio lugar a otra vuelta y Jhon Núñez disparó hit al derecho que llevó la tercera, una entrada que pudo ser más larga, pero Hanson fue puesto out en home.

Los cibaeños retomaron la ventaja en el séptimo. Leody Taveras inició la entrada con elevado que cayó en terreno de nadie en el central, avanzó a segunda con toque de sacrificio de Edmundo Sosa, Nogowski disparó hit por tercera que colocó hombres en las esquinas y Leovanny Rodríguez fue sustituido en el montículo por Ángel Perdomo. Robel García sacudió imparable productor al derecho. Subió a lanzar Anthony Carter, que toleró inatrapable remolcador a Wilín Rosario para el 5-3.

Sin embargo, los bovinos remontaron en el octavo. Primero igualaron con cuadrangular por el derecho de Valdespín, que encontró a Rubén Sosa en la inicial producto de un hit al central. Luego, Jorge Mateo negoció boleto con José Domínguez, que fue reemplazo por Luis Castillo. O’Brien falló con elevado al derecho que movió al corredor a la intermedia, esté se colocó en la antesala con un wild pitch, Pié fue ponchado, Feliz transferido y otro lanzamiento salvaje permitió entrar la carrera de la victoria.