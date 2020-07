$!Los Yankees 2020 no son ni la sombra de la poderosa maquinaria de 1927

Los Yankees del 2020 saldrán al campo del National Park el jueves para enfrentar a los Nacionales, mientras en las peñas se presentan temas de discusión sobre el mejor equipo que ha salido al terreno en un juego inaugural y no es fácil dar un veredicto al estilo de la doctora Ana María Polo de “Caso Cerrado”.

Los Yankees tendrán esta semana en la alineación a Gary Sánchez, receptor; primera Luke Voit; segunda, Tyler Wade, paracorto Gleyber Torres; tercera, Gio Urshela; jardineros, Brett Gardner, Aaron Hicks, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Mike Tauchman, Stanton o Miguel Andújar podría ser el DH.

Gerit Cole después de firmar un contrato de nueve años y US$324 millones en la temporada baja pasada, Cole fue nombrado titular del Día de Apertura.

¿Cuál es el mejor equipo que ha desfilado por las Mayores?

El consenso de la mayoría es que fueron los yanquis de 1927, vamos a insertar varias opciones para que usted sea el jurado.

Los Yanquis de 1927 fueron realmente sensacionales. Iniciaron la temporada en primer lugar y terminaron en el mismo puesto, con una ventaja de 19 juegos. Ganaron 110 juegos y perdieron 44 bajo la dirección de Miller Huggins.

Ese poderoso conjunto tenía en sus filas a Babe Ruth, que promedió .356 con 60 H4 y a Lou Gehrig, .373 con 47 sobre la verja.

En la Serie Mundial derrotaron 4-0 a los Piratas de Pittsburgh.

Alinearon con Pat Collins, C; Lou Gehrig, 1B; Tony Lazeri, 2B; Mark Koenig, SS; Joe Dugan, 3B, Bob Meusel, OF; Earle Combs, OF y Babe Ruth, OF. Los cinco abridores eran: Herb Pennock (19-8), Urban Shocker (18-6), Dutch Ruether (13-6) y George Pipgras (10-3) y Wilcy Moore (19-7).

Los Indios de Cleveland 1954. Piloteados por Al López, ganaron 111 y perdieron 43, pero perdieron la Serie Mundial de los Gigantes de New York 4-0.

La alineación de los Indios tenía a Jim Hegan, C; Vic Wertz, 1B; Bobby Avila, 2B; George Strickland, SS; Al Rosen, 3B; Al Smith, LF; Larry Doby, CF; Dave Philey, RF.