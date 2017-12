Luego de más de seis horas el Licey triunfa para mantener su invicto, ahora 3-0

SANTO DOMINGO. Los Tigres del Licey se mantienen invencibles en tres presentaciones de la ronda semifinal (todos contra todos) al vencer cinco carreras por tres en un extenso partido de 16 entradas a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Ahora el Licey tiene marca de 3-0 y los Gigantes siguen en zona de peligro sin triunfo en tres salidas al campo de juego.

Los Gigantes se negaban a dejar escapar el partido en búsqueda de su primera victoria, pero el Licey luchó por continuar invicto.

A las 7:35 de la noche del día 29 se produjo el primer pitcheo del encuentro por parte del abridror de los Gigantes, Gaby Hernández y el último out se produjo a la 1:40 a.m. del día 30, lo que sumó 6 horas y 40 minutos. Por los Tigres abrió Jair Jurrjens.

El partido lo ganó Marlon Arias (1-0) y salvó Jairo Asencio (2), perdió Kevin McGovern (0-1).

Un sencillo impulsador de dos carreras de Rymer Liriano ante McGovern en el episodio 16 quebró un empate a una vuelta en un partido en que los Gigantes marcaron su primera anotación en el cuarto episodio y los Tigres igualaron el marcador 1-1 y en la entrada 16 fabricaron cuatro anotaciones.

Los Tigres utilizaron a 11 lanzadores y los Gigantes igual cantidad.

El conjunto cibaeño tuvo opción al triunfo luego de tener el empate con corredores en segunda y primera y la del triunfo en la inicial, pero Asencio finalmente retiró a Anderson Féliz con rodado a la primera base.

Cómo anotaron

Gigantes (4): Jair Jurrjens, lanza. Pineda, single catcher out vía 24; Aviatar Avelino, hit al LF; García, out 63; Sierra, BB; Hanser Alberto, sencillo impulsador y anota Avelino. Ureña, rodado a 2B y Alberto out por la vía 46. Licey 0, Gigantes 1.

Licey (8): Louis Head lanza. Liriano, out 13; Beltré, single LF; Alcántara, hit RF;_Aybar, BB. Nelson releva. Solano, fly RF;_Navarro, BB_y anota Beltré;_J. Bonifacio, ponche. Licey 1, Gigantes 1.

Licey (16): Kevin McGovern entra a lanzar por Antonio Bastardo. Yamaico Navarro BB. Jorge Bonifacio se sacrifica de pitcher a primera, Navarro a segunda. Sebastian Valle BBI. Julio Borbón IH por el lanzador, Navarro a tercera y Valle a segunda. Rymer Liriano, sencillo al LF. Navarro y Valle anotan. Engel Beltré sencillo al CF, Julio Borbón anota y Liriano a segunda. Liriano es sorprendido en segunda, para el segundo out. Sergio Alcántara sencillo al JC, Beltré anota. Erick Aybar se poncha para cerrar la entrada.

Gigantes (16): Lanza Marlon Arias. Abiatal Avelino sencillo al LF. Leury García, doble al RF, anota Avelino. Entra a lanzar Jairo Asencio por Arias. Moisés Sierra BB. Hanser Alberto, fielder choice, García a tercera, Sierra es retirado en segunda y Alberto queda en la inicial. Aderlin Rodriguez entra de emergente por Garabez Rosa, batea para jugada forzada por tercera donde es retirado Alberto, anota García y Rodríguez queda en primera. José Sirí se embasa por error de Sergio Alcántara. Rodríguez a segunda. Anderson Féliz out, rodado por primera para el tercero de la entrada.

SUMARIO

TL: 000-000-010-000-000-4

GC: 000-100-000-000-000-2

PITCHEO:

Primer pitcheo: 7:35 pm

Duración juego: 6 horas, 40 minutos