$!Lugo levantaría una academia de béisbol para jóvenes en Barahona

“No me hagas llorar más a esta hora”. Quien así reaccionó en la Funeraria Blandino fue Quilvio Veras, quien cree haber sido la última persona que conversó con Julio César Lugo y Lugo por teléfono. “A las 11:02 me llamó y me dijo, ‘hermano quiero hablar contigo’, le dije ‘hablamos ahora que estoy en una reunión’, cuando lo llamé a las 11:10 su madre me comunicó la trágica noticia”.

Entre llantos y recuerdos, Veras y centenares de familiares y amigos despidieron la tarde del miércoles a Lugo, quien falleciera aparentemente de un infarto el pasado lunes, un día antes de cumplir los 46 años.

El cadáver recibió cristiana sepultura en el cementerio Puerta del Cielo.

“Estaba muy preocupado, sobre todo en la juventud de Barahona, tenía unos proyectos para que los niños practicaran más béisbol allá. Ido a destiempo. Julio invirtió, desarrolló proyectos de bienes raíces, no tenía que hacer nada de eso porque, gracias a Dios, tuvo una carrera exitosa en Grandes Ligas, ganó buen dinero, pero sí estaba involucrado 100%”, dijo Erick Almonte, presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro) de la que Lugo era vicepresidente.

Recordó que Lugo siempre buscó la manera de ayudar a Héctor Roa, un ex pelotero que cumple una condena por feminicidio, así como a su familia. “Vamos a tratar de seguir ese mensaje que él quería”.

El ex lanzador José Veras, quien fuera su compañero en las ligas menores de los Rays, explicó que Lugo trabajaba en un proyecto para construir una academia y desarrollar un programa de formación de peloteros para lo que lo consultaba a menudo. “El viernes hablamos sobre una reunión que tendríamos, el domingo compartimos unos mensajes. Todavía no creemos haber perdido un amigo tan joven”, dijo Veras.

“Hemos perdido un capitán, muy comprometido en todo lo que hacía, con su familia y su clase”, dijo el ex jardinero Fernando Martínez, quien recuerda que hace unas semanas coincidieron en el Mirador del Sur y le dijo a Lugo, ‘te ves tan bien que puede reactivarte como pelotero’.