$!Lugo responde a la espera de una llamada de la MLB

Dawel Lugo ha sido clave en el repunte del Licey, con el madero es tercero en vueltas producidas del club (10), bateando .270, y con el guante solo ha cometido dos pifias en 25 juegos, con un porcentaje defensivo de 97.1%.

Este infielder banilejo vio un caudal de dólares llegar a sus cuentas con solo 16 años cuando en 2011 los Blue Jays pagaron US$1,5 millones por él, pero su carrera en Estados Unidos no ha transcurrido como entonces se proyectó.

Estuvo en Toronto hasta 2015, entonces fue enviado a Arizona y en 2017 llegó a Detroit, donde debutó en el equipo grande en 2018 y disputó 113 partidos cuando se suman sus intervenciones en 2019 y 2020 con una línea ofensiva de .236/.270/.358.

Agente libre y sin ofertas, en febrero pasado, con 26 años, Lugo aceptó irse a la liga mexicana con los Mariachis de Guadalajara, pero una lesión limitó su participación a 15 partidos. Ahora, Lugo toca las puertas para volver a la Unión Americana, aunque de momento nadie la abre.

“Bueno, la meta mía es entrar a Estados Unidos otra vez, como te digo, dondequiera que le den el chance a uno, uno está disponible, tratar de meter mano dondequiera que uno esté”, dijo Lugo a DL. “Todavía no se ha hablado eso, pero yo espero que a medida que pase la temporada va a haber chance”.

En sus pasos por las menores su bate respondió (.280/.310/.399), pero entiende que no se ha presentado la oportunidad de lograr la continuidad para establecerse en el Big Show.

“Mi meta sigue siendo Grandes Ligas, seguir metiendo mano, el talento está, y dar lo mejor de mí”, dijo el antesalita azul. Lo dice, pero está consciente de que su mercado puede estar en otro lugar y no se cierra a irse a otro. “Se me presentó esa oportunidad (en México) y la cogí porque tú sabes que el año pasado no se sabía cómo iba a empezar la temporada”.