$!Luis Castillo, un juego histórico

De las rarezas que hoy se manifiestan en el campo del pitcheo es lanzar un juego completo, donde impera la salida de calidad: IP 6.0, 3 CL.Luis Castillo se dio la vuelta después de lanzar una bola rápida a 98 mph y se quedó boquiabierto por la incredulidad cuando fue declarada bola cuatro con dos outs en la novena entrada.

Castillo estaba buscando el primer juego completo de su carrera y pensó que lo selló con un ponche. Le sorprendió que la decisión fuera en su contra, lo que llevó la carrera del empate al plato, pero no iba a dejar que nada le impidiera lanzar un juego completo.

Dos lanzamientos después, Castillo dominó a Brad Miller con un cambio. Castillo lanzó un pitcheo lento sobre la rodilla, cabeceó la pelota y luego disparó un strike a la primera base mientras caía al suelo para el out final en la victoria por 3-1 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium. Cuando Castillo se puso de pie, sonrió y agitó su puño derecho.

Los Rojos de Cincinnati necesitan jugar casi a la perfección para mantener vivas sus esperanzas de playoffs y Castillo hizo precisamente eso. Permitió dos hits y una carrera con 112 lanzamientos, ponchando a seis. Fue la primera vez que un lanzador de los Rojos lanzó un juego completo de nueve entradas desde Scott Feldman lo hizo el 7 de mayo de 2017.

Castillo, quien no había lanzado más de seis entradas esta temporada, no pudo dejar de sonreír después. Le dio un abrazo al receptor Curt Casali mientras agarraba la pelota del out final con su mano derecha. Se metió la pelota en el guante y la guardó como recuerdo.

"No sé qué fue más divertido de ver: la forma en que lanzó en el juego completo o simplemente ver la sonrisa al final del juego", dijo el manager David Bell. "No hay nada mejor que eso".Un punto de inflexión para Castillo fue la segunda entrada. Caminó a Brad Miller en cuatro lanzamientos y Paul DeJong conectó un doble por la línea del jardín izquierdo.

Manteniendo una ventaja de dos carreras, había dos corredores en posición de anotar sin outs.

Fue eficiente con su conteo de lanzamientos, lanzando 67 lanzamientos en cinco entradas, 80 a seis, 88 a siete y 96 a ocho. La última vez que lanzó en la novena entrada fue en su última apertura de la temporada 2018 cuando lanzó 8 1/3 entradas en blanco en Miami.

Castillo dedicó su primer juego completo a su familia. Fue un logro orgulloso para un lanzador que tiene el material puro para ser una estrella en la Mayores.