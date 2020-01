$!Luis Rojas en su presentación: “Mi padre fue mi universidad del béisbol”

Luis Rojas empezó sus funciones como manager de los Mets de Nueva York dándole las gracias a su famoso padre, Felipe Alou.

Rojas, el sexto manager dominicano en las Grandes Ligas, fue presentado por los Mets el viernes como el sustituto de Carlos Beltrán, cuyo ciclo acabó tras apenas 84 días y sin poder dirigir un solo partido.

“Quiero agradecer a mi padre”, dijo Rojas sobre Felipe, “quien me ayudó a equilibrar el juego del béisbol y la vida, y me ayudó a equilibrarlos a lo largo de este viaje. Él fue mi ejemplo a seguir todo el tiempo, y lo seguirá siendo. Todas las lecciones que aprendí de él me han ayudado mucho a lo largo de este viaje “.

Felipe Alou, tres veces ‘All-Star’ como pelotero, dirigió a Montreal durante 10 temporadas y a San Francisco por cuatro.

“Fue mi universidad del béisbol”, dijo Rojas sobre su padre. “Me enseñó sobre el béisbol y la vida”.

Rojas fungió como el coach de calidad de los Mets el año pasado y fue nombrado como piloto luego que Beltrán quedó implicado, por su participación como jugador en 2017, en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston.

“Llevaré a este equipo al éxito”, declaró Rojas. “Convertirme en el dirigente de los Mets de Nueva York era mi sueño. Los Mets son mi familia del béisbol “.

“Estaba preparado para esto”, dijo. “Una cosa que ayuda es que este cuerpo técnico está muy cerca y ya hemos estado trabajando en colaboración para preparar los planes para que el equipo rompa los entrenamientos de primavera”.

Rojas también elogió a su hermano Moisés Alou, igualmente de brillante carrera como jugador.

“Tuviste un tremendo impacto”, dijo Rojas. “Nuestras conversaciones me dieron grandes ideas que me ayudaron mucho a lo largo de mi carrera”.

Beltrán fue presentado el 4 de noviembre, tres días después de su contratación, y el acto se realizó en el espacioso Foxwoods Club en el quinto nivel del estadio. Contratado el jueves, Rojas compareció ante los medios en la más espartana sala de prensa cerca del camerino. El estadio se preparaba para el primer ‘Fan Fest’ de los Mets este fin de semana.

El gerente general Brodie Van Wagenen describió a Rojas, de 38 años, como un líder “coherente, que nuestros jugadores conocen y creen en él”.

Al plantear las expectativas, Van Wagenen afirmó que Rojas toma las riendas de un equipo “armado para ganar ahora”.

Acta tenía 38 años, 2 meses y 23 días cuando dirigió su primer partido, el 2 de abril de 2007, a los Nacionales. Rojas tendrá 38 años, 7 meses y 26 días el 26 de marzo cuando debute con los Mets ante los Nacionales.