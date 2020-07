Luis Rojas saca buenas críticas por el manejo estratégico en su estreno triunfal con los Mets

Las grandes estrellas fueron la diferencia en este día de apertura extrañamente estéril en Citi Field para los Mets: Yoenis Céspedes haciendo todo lo posible para compensar dos temporadas perdidas con un fuerte jonrón; Jacob deGrom lanzando tan brillantemente como siempre; y Edwin Díaz obteniendo un salvamento relativamente sin sudor, todos signos vitales para esta temporada 2020.

Pero no pasemos por alto las decisiones estratégicas más sutiles en la victoria 1-0 del viernes sobre los Bravos que podría ser una indicación temprana de que el joven Luis Rojas es un portero como dirigente, destaca en su análisis post partido John Harper para el portal de la cadena televisiva del equipo, SNY.

Para empezar, su primera alineación no hizo que Robinson Canó fuera tercero en la alineación, a diferencia de los juegos de exhibición del fin de semana pasado, y algo bueno para eso o los fanáticos de los Mets en todas partes habrían perdido la cabeza. Ya sea por su decisión o la de Brodie Van Wagenen, el gerente, era importante que Rojas pareciera que él estaba a cargo, lo que demuestra que se da cuenta de que Canó ya pasó su mejor momento.

Con eso en mente, quizás fue aún más significativo que el manager novato reemplazara a Canó en la segunda base en la parte superior de la octava con el novato Andrés Giménez con los Mets protegiendo esa ventaja de una carrera.

Tenía todo el sentido del mundo, ya que Giménez es un defensor excepcional, mientras que Canó ha perdido un rango significativo con la edad. ¿Pero realmente creías que Rojas tendría el descaro de hacer ese movimiento tan temprano?

Sé que no lo hice. Hable acerca de establecer un tono para la temporada: este fue un movimiento que indicó que el nuevo dirigente no permitirá que los egos, la reputación o cualquier otra cosa se interpongan en el camino de ganar juegos.

"Una de las cosas que priorizo ​​es la comunicación", dijo Rojas durante su conferencia de prensa posterior al juego a través de Zoom. “Hablé con Robby al respecto. Quieres tu mejor defensor en esa situación. Canó es un defensor sólido, pero Giménez tiene más alcance".

"(Como equipo) tenemos que ser lo suficientemente humildes para pasar el guante, pasar el bate o incluso pasar las ruedas (en una situación de pellizco)", dijo el dominicano.

Rojas hizo que todo pareciera bastante práctico, pero nunca es tan simple cuando se trata de los egos de los jugadores estrella. ¿Recuerdas que incluso Joe Girardi tenía miedo de mover a Derek Jeter desde la cima de la alineación en su última temporada cuando el campocorto Salón de la Fama cojeaba hasta la línea de meta?

Canó está casi en ese nivel: sería un candado como miembro del Salón de la Fama si no fuera por su prueba de drogas fallida hace un par de años, y todavía cree que es un muy buen segunda base. Además, se propuso respaldar a Rojas como candidato a Van Wagenen después de la debacle de Carlos Beltrán, por lo que casi se podía entender que el joven estratega estaba en deuda con el ocho veces All-Star.

Como tal, habla de la relación que Rojas tiene con jugadores jóvenes y viejos. De hecho, sus habilidades con la gente son una gran parte de por qué los Mets decidieron darle el trabajo después de cortar los lazos con Beltrán.

"Simplemente siente esa parte de eso", me dijo una persona de los Mets anoche. “Los jugadores confían en que tiene las mejores intenciones para el equipo y para él. No es algo fácil de definir, pero tiene una cualidad sobre él. No hay muchos gerentes novatos que estén dispuestos a hacer un movimiento como ese en su carrera gerencial ".