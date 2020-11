$!Luis Rojas seguiría como dirigente de los Mets

SANTO DOMINGO. Apenas pasaron dos horas desde la confirmación de Steve Cohen como nuevo dueño de los Mets para que el multimillonario realizara una barrida en la plana mayor, que incluyó la cancelación del gerente general y sus asistentes, entre ellos el dominicano Omar Minaya.

¿Seguirá Luis Rojas como dirigente del equipo? Es una de las tantas preguntas que realizan los seguidores del béisbol. Danny Abriano, del canal por cable del equipo SNY, escribió una columna donde trata de responder interrogantes sobre el club, que DL reproduce de forma íntegra a continuación.

Cuando Sandy Alderson hable por primera vez como presidente del equipo de los Mets, será una escena un poco surrealista: el arquitecto del equipo que llegó a la Serie Mundial en 2015 regresará para intentar terminar el trabajo.

Bajo el nuevo propietario Steve Cohen, Alderson dirigirá las operaciones de béisbol y se espera que contrate a dos tipos de GM para trabajar debajo de él, según Andy Martino de SNY.

Con Cohen y Alderson ahora oficialmente en su lugar y la agencia libre ya en marcha, no hay mucho tiempo que perder.

Según el usuario de Twitter de Cohen, la conferencia de prensa del martes a las 12:30 pm, para presentar al nuevo propietario también involucrará a Alderson, donde debería poder abordar algunos primeros pasos para tomar esta temporada baja.

Aquí hay cinco preguntas que se le debe hacer a Alderson cuando hable durante su conferencia de prensa introductoria...

¿QUÉ ES EL PLAN DE AGENCIA Y COMERCIO LIBRES?

Durante su primer mandato con los Mets, Alderson adoptó un enfoque mesurado en lo que respecta a la agencia libre y los intercambios. Aparte de las extensiones que se otorgaron a los jugadores que ya estaban en el equipo, el acuerdo más grande que Alderson dio en la agencia libre fue de cuatro años. Parte de eso podría haber sido una filosofía superior a su nivel salarial.

Con Cohen asumiendo el cargo de propietario, la expectativa es que los Mets sean jugadores importantes para las estrellas disponibles. Para obtener esas estrellas a través de la agencia libre, generalmente es necesario otorgar acuerdos de más de cuatro años. ¿Cuál es el plan de Alderson?

¿CUÁLES SON SUS PENSAMIENTOS DE LUIS ROJAS?

Sería un poco sorprendente si Rojas no se mantiene como gerente para la temporada 2021, pero no sería una sorpresa total. Alderson no contrató a Luis Rojas y existe la posibilidad de que simplemente quiera contratar a su propio entrenador.

Con Rojas bajo contrato para la temporada 2021, su futuro es una de las cosas más importantes que Alderson debe abordar.

¿EMPLEARÁ UN BORRADOR DE ESTRATEGIA AGRESIVO?

Bajo el liderazgo de Alderson durante su primera vez al mando, los Mets redactaron muy bien. Sin embargo, eligieron seguras varias veces (piense en Gavin Cecchini) y no fueron demasiado agresivos.

Bajo Brodie Van Wagenen, los Mets se volvieron muy agresivos, eligieron jugadores de alto potencial en la primera ronda y persiguieron más talentos de primera ronda en rondas posteriores. ¿Alderson planea continuar con ese nivel de agresividad?

¿EXISTE UN ETA PARA LAS CONTRATACIONES DE FRENTE?

Dependiendo de cómo se desarrolle el mercado, existe la posibilidad de que Alderson necesite hacer algunos movimientos importantes antes de contratar a sus lugartenientes.

¿Tiene una idea general de cuándo podrían ocurrir esas contrataciones? ¿Y hay una lista corta de candidatos?

¿CÓMO SE SIENTE ESTO?

Este tipo de preguntas generalmente carecen de sentido. Pero debido a la singularidad de lo que está sucediendo aquí, será muy interesante escuchar la respuesta de Alderson.

¿Qué se siente volver para intentar terminar lo que empezó?