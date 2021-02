$!Luis Severino optimista con los Yankees; busca ser “el mismo de antes”

"Mental y físicamente, me siento bien", dijo Severino. "Espero regresar más pronto [que el verano], pero por ahora no tengo una fecha exacta para eso. Lo más importante es que me siento bien y estoy tomando las cosas día a día. Estamos cerca de hacer (sesiones del) bullpen, así que veremos cómo me siento y qué tanto he progresado".

Severino se sometió a una cirugía Tommy John el 27 de febrero del 2020, lo que obligó a detener los planes para que el dominicano hiciera el 1-2 con el as Gerrit Cole en la parte alta de la rotación de los Yankees. Severino espera en algún momento poder lanzar junto a Cole, Corey Kluber, Jameson Taillon y los otros abridores de los Bombarderos.

"Nuestra rotación va a ser grande, hombre", exclamó Severino. "Vamos a tener a seis, siete, ocho muchachos que serían buenos pitchers en cualquier equipo. Espero que nada le pase a ninguno, pero si algo sale mal, tenemos a alguien más ahí”.