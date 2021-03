$!Luis Severino regresa tirando strikes en su primer bullpen

“Me sentí muy bien, el brazo se sentía bien. No sabía cómo prepararme para un primer bullpen después de la Tommy John, por eso lo hice como si fuera un bullpen normal. Me sentía bien, estaba tirando muchos strikes”, dijo Severino vía Zoom.

Por el momento, Severino está siguiendo un plan que lo tiene haciendo dos sesiones de bullpen a la semana, además del trabajo físico rutinario. Hasta la fecha, se ha limitado a solo tirar la recta y todavía no hay señales de cuándo podrá comenzar a tirar lanzamientos rompientes.

“Ahora mismo estamos haciendo dos bullpens por semana, martes y viernes, no sé por cuánto tiempo haremos eso. Ahora mismo estamos solo con rectas y quizás más adelante agregaremos lanzamientos rompientes, después de eso veremos cuánto pasará hasta que lleguemos a Nueva York”, indicó.

Los Yanquis han dicho que Severino estaría regresando a la rotación a mediados de temporada, específicamente en junio y, aunque parece mucho tiempo, Severino no está impaciente.

“Se siente que falta mucho, pero no sé cómo funciona el programa. Es la primera vez y con suerte la última que me hacen una Tommy John así que no sé qué tanto tiempo necesito para ponerme 100 por ciento, pero lo importante es que me siento bien ahora mismo”, señaló.