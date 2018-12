$!Luis Urueta informa movimientos para la semana del Licey

Adrian Nieto, Domingo Santana y Jomar Reyes serán parte de las caras nuevas que tendrán durante esta semana los Tigres del Licey, ganadores de 20 de los pasados 29 partidos en el torneo de béisbol otoño-invernal 2018-2019 dedicado a Vladimir Guerrero.

El gerente general Luis Urueta informó en su encuentro semanal con la prensa que cubre los encuentros en el estadio Quisqueya Juan Marichal sobre los movimientos en el roster semanal, las inclusiones y las salidas de diferentes jugadores.

“Sale Roberto Pérez y entra Adrian Nieto en lo que llega Anthony Bemboom. Albert Abreu termina su actuación, pero Robinson Leger regresa de Estados Unidos tras firmar con Seattle. Wander Suero estuvo en un festival de fanáticos, vuelve entre miércoles o jueves por lo que pensamos llenar su espacio con otro lanzador. Jomar Reyes también se incorpora tras lo que ha hecho en la liga paralela”, declaró Urueta.

Alabó la participación de Erick Mejía tanto cuando está en la alineación titular como cuando viene del banco, ganándose la confianza del dirigente Robby Hammock, así como de Erick Aybar, que está “bien en la segunda base, es un veterano y ganador”.

Dijo que no será fácil reemplazar al receptor Pérez que fue “fundamental para el repunte y los ajustes como líder. Manejó a la perfección al pitcheo y aportó mucho a la ofensiva. Yermín Mercedes y Michael de la Cruz han estado bien y creo que con ellos junto a Nieto y Bemboon tendremos estabilidad”.

Anunció que Rymer Liriano y Arismendy Alcántara (Magallanes) y Yohan Flande (Zulia) han sido prestados a esos equipos de la Liga de Venezuela con permisos reducidos para que puedan regresar si es necesario, que no se ha tenido ningún contacto con José Bautista –quien si desea jugar puede decirlo o manifestarlo- y que Donovan Solano ha sido limitado por un dolor en la espalda, pero que ha tomado turnos en la Liga Paralela.

Se refirió al trabajo de cerca que realizan el departamento de operaciones y el cuerpo de entrenadores como definir la rotación (“todo inicia con un buen pitcheo”) y los enfrentamientos, compartir ideas y opiniones.

Agregó que Hammock ha hecho un excelente trabajo con la alineación de cada día que es difícil debido a la cantidad de jugadores de buen nivel. “Por ejemplo, Julio Borbón no ha estado participando y es un buen bateador abridor, que batea a los zurdos. Es un buen problema tener un jugador de nivel todos los días”.

Urueta justificó la presencia de Juan Francisco cada día en la alineación por “el temor de la liga hacia él, como hace a todos mucho mejores, el respeto, la gente en base. Lo que ha producido en los últimos juegos provoca que el dirigente vea factores que quizás contribuyen a que esté en el lineup”.

Añadió que Michael Pineda no tiene el permiso de su organización (Mellizos de Minnesota) y que en su recuperación se volvió a lastimar, que a Diego Castillo no se le permitió lanzar por el cuidado que ponen los Rays y que Sergio Alcántara seguirá con el club hasta nueva orden, pero que es sabido que no juega el año completo por los turnos que agota.

“Pablo Reyes, hasta ahora, estará hasta el 15 de diciembre. Vamos a seguir gestionando ya que es uno de los pocos activos de las Grandes Ligas que ha estado desde el primer día. Su aporte ha sido importante, su producción se ha incrementado, su versatilidad como jardinero o jugador del cuadro, así como sus batazos oportunos”, dijo Urueta.