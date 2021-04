$!Luzardo lanza gema; Atléticos barren a Mellizos

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Jesús Luzardo ofreció una gema de pitcheo, horas después de que Sean Manaea había hecho lo propio, y los Atléticos de Oakland superaron el martes 1-0 a los Mellizos de Minnesota para barrer una doble cartelera.

En el primer encuentro, Matt Olson disparó un grand slam y Mitch Moreland aportó un par de jonrones para que los Atléticos arrollaran por 7-0.

Por la noche, los Atléticos estiraron a 10 su número de triunfos consecutivos. El segundo juego incluyó un retraso de 24 minutos por un problema de suministro eléctrico en una zona del parque.

El peruano Luzardo se mantuvo relajado mientras el estadio permanecía sólo parcialmente iluminado. El DJ del parque tocó algunas canciones alusivas al apagón parcial, como “When the Lights Go Down in the City”, de Journey.

Sólo una parte del alumbrado se recuperó eventualmente.

Luzardo permitió dos hits a lo largo de cinco innings y un tercio. El zurdo repartió seis ponches y regaló un solo boleto.

Jake Diekman logró su primer salvamento, con dos corredores a bordo, gracias a una gran atrapada de Mark Canha en la franja de advertencia del jardín izquierdo, para atrapar un elevado del venezolano Willians Astudillo.

Los grandes batazos respaldaron una buena faena de Manaea en el encuentro inicial

Moreland bateó un cuadrangular de dos carreras en el segundo inning y añadió un garrotazo solitario en el cuarto, ante Matt Shoemaker (1-1).

El zurdo Manaea (2-1) permitió seis imparables, recetó siete ponches y regaló una base por bolas a lo largo de siete entradas. Hizo 95 lanzamientos, para el segundo juego completo en su carrera y su segunda blanqueada.

La ocasión anterior en que tuvo estos logros fue nada menos que en su juego sin hit ante los Medias Rojas, el 21 de abril de 2018.

Olson puso la pizarra 7-0 con su grand slam en el cuarto inning, en momentos en que el viento era intenso.

Minnesota pudo jugar al fin, luego de tres duelos pospuestos por los protocolos de COVID-19.

En el primer juego, por los Mellizos, los dominicanos Nelson Cruz de 3-0, Jorge Polanco de 3-0, Miguel Sanó de 2-0. Los venezolanos Luis Arráez de 3-1, Willians Astudillo de 3-2.

Por los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 4-1. El venezolano Elvis Andrus de 2-1 con una anotada.

En el segundo encuentro, por los Mellizos, los dominicanos Cruz de 2-0, Polanco de 3-1. Los venezolanos Astudillo de 3-0, Arráez de 1-0.

Por los Atléticos, el dominicano Laureano de 3-0. El venezolano Andrus de 2-0. El puertorriqueño Vimael Machín de 2-0.