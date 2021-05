$!Machado confía Padres superarán las ausencias

En un día en que varios jugadores regulares de los Padres de San Diego fueron sacados de la alineación por COVID-19 y los protocolos de salud y seguridad, alguien tenía que dar la cara y literalmente meter mano.

El tercera base dominicano Manny Machado no se hizo esperar y con un jonrón, un triple y cinco remolcadas lideró la victoria de los Padres 8-1 sobre los Rockies de Colorado.

Machado sabe que en los próximos días tendrán que emplearse a fondo luego que el torpedero Fernando Tatis Jr. diera positivo a coronavirus y que Jurickson Profar, Jorge Mateo y Will Myers fueran apartados del conjunto para detectar posibles contactos.

“Tenemos que ayudarnos uno con otros, necesitamos tipos que den la cara y no dudo que los que estamos aquí sigamos haciendo lo que hemos hecho todo el año. Somos un equipo resiliente y seguiremos haciendo eso”, dijo Machado en una entrevista vía Zoom.

Machado ha empezado a calentarse con el madero, hilvanando una racha de cinco partidos bateando de hit que lo ha llevado a elevar su promedio de bateo de .219 a .237, lo que acompaña con cinco jonrones y 22 remolques.

Pero el llamado Ministro de la Defensa dice que ha seguido haciendo lo mismo: mantener una mentalidad positiva.

“No creo que he cambiado nada, solo estoy tratando de pegar hit, tratando de que caigan y siguiendo en lo mismo. Si no caen y me voy de 2-0, quedan tres turnos al bate”, indicó.