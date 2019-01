$!Machado siguió a YES Network y fue visto como una señal para su firma

¿Acaso Manny Machado dio una señal de que firmará con los Yankees con su última actividad en Instagram?

El cotizado agente libre, quien se encuentra bien activo en la red social bajo su cuenta @machados13, recientemente siguió a YES Network - la cadena que transmite los juegos de los Yankees por televisión - como parte de las 887 cuentas que tiene agregadas, según reportó Jon Heyman de MLB Network el lunes. Y poco después del reporte de Heyman, Machado dejó de seguir dicha cuenta, relata la pagina de MLB.

Como Heyman lo destaca, lo que Machado hizo no significaría absolutamente nada. YES Network publica una gran cantidad de fotos y videos relacionados en su mayoría con los Yankees, los Nets de Brooklyn de la NBA y el equipo de fútbol de la MLS New York City Football Club.

Pero quizás el hecho de que Machado haya decidido seguir a la cadena YES podría ser una señal del interés del infielder de firmar con os Bombarderos del Bronx. Y la razón de que decidiera inmediatamente dejar de seguir dicha cuenta podría indicar que no desea generar una mala impresión hacia otros potenciales postores, más notablemente los Medias Blancas y Filis.

Sea lo que sea, lo que Machado hizo generó bastante revuelo.