$!Maikel Franco firma con los Reales por un año

Los Reales de Kansas City han firmado al tercera base Maikel Franco con un contrato de un año y US$ 3 millones, según Jeff Passan de ESPN. El jugador de 27 años ha pasado los últimos seis años con los Filis, bateando .249 / .302 / .431. Tuvo 1.9 WAR en su temporada de novato, pero ha disminuido desde entonces, y ha estado en el nivel de reemplazo o por debajo de él en cada una de las últimas tres temporadas. El año pasado bateó .234 con 17 jonrones en 123 juegos, lo que llevó a los Filis a no licitarlo a principios de este mes. Será elegible para arbitraje nuevamente después de la próxima temporada, y es elegible para la agencia libre después de la temporada 2021.

Lo que realmente ha reducido el valor de Franco es su defensa. Solo Miguel Sanó tiene menos victorias defensivas por encima del nivel reemplazo entre los tercera base desde 2016. Las métricas muestran que Franco mejoró para ser aceptable en el puesto el año pasado, aunque todavía tiene un alcance bastante limitado. En 2,539 visitas al plato en su carrera desde el 2014, Franco lleva una línea de .249/.302/.431 con OPS+ de 93.