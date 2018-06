Maikel Franco: “Lo único que sé es que tengo mucha fe en mí”

FILADELFIA - El futuro de Maikel Franco con los Filis luce más incierto que nunca. Sin embargo, el dominicano trata de no pensar en ello.El capataz de Filadelfia, Gabe Kapler, anunció la semana pasada su intención de rotar a Franco, J.P. Crawford y Scott Kingery en la antesala en un futuro cercano. Se desconoce de qué manera el capataz dividirá el tiempo de juego entre los tres jugadores, pero Crawford ha iniciado en los últimos cuatro encuentros, incluido el último juego de la serie de Filadelfia contra los Cerveceros el domingo en el Citizens Bank Park. Kapler indicó que Franco no inició el partido del sábado ante abridor zurdo debido a que el dominicano había estado enfermo. Aun así, Franco ya no es un jugador de todos los días en los Filis, a no ser que el cañonero se encienda a la ofensiva en el papel de jugador de medio tiempo y sea imposible sacarlo del lineup.

“Lo único que sé es que tengo mucha fe en mí”, manifestó Franco. “Esa es la verdad”, según informó MLB.COM.

Franco, de 25 años de edad, batea .247 con ocho jonrones, 32 carreras producidas y un porcentaje de embasarse más slugging (OPS) de .704 en 205 visitas al plato, pero el tercera base lleva promedio de apenas .182 con OPS de .465 en 82 presentaciones con el madero desde el 9 de mayo. Crawford les brinda a los Filis un guante bien seguro en la esquina caliente, pero tiene un raquítico promedio de .181 y OPS de .568 en 83 turnos al bate. La velocidad de salida promedio de sus batazos puestos en juego es de 85.9 millas por hora, que ocupa el 294to lugar entre un total de 355 jugadores (mínimo 50 visitas al plato).

Los antesalistas de los Filis este año se han combinado para un OPS de .689, que ocupa el 26to sitio de las Grandes Ligas. Su OPS de .703 entre el 2006 y el 2018 es el 28vo en la Gran Carpa. Esa podría ser la razón principal del porqué los Filis irían tras un tercera base antes de la fecha límite de cambios del 31 de julio, en caso de que sobrevivan un duro calendario en junio y permanezcan como contendientes a la postemporada. Y ésa también sería la razón por la que Filadelfia, tras no haber podido hacerse de los servicios del jardinero estelar Bryce Harper o del torpedero dominicano Manny Machado, podrían perseguir a un antesalista vía la agente libre el próximo invierno.

Franco podría ser canjeado, en caso de darse cualquiera de los escenarios antes mencionados. Puede que un nuevo comienzo en otro equipo le beneficie al dominicano.

“No lo estoy viendo de esa manera”, aseguró Franco. “Sólo estoy viviendo el día a día aquí y esperando ver lo que va a pasar. No quiero pensar en eso ahora mismo. Sólo quiero concentrarme en jugar aquí, porque mi momento es aquí ahora mismo. En estos momentos no puedo pensar en algo más que no sea jugar aquí. Que pase lo que tenga que pasar. Soy un hombre maduro. Entiendo la situación y estoy totalmente de acuerdo con ella. Quiero lo que sea mejor para mí. Pero sea lo que tenga que ser y la situación por la que tenga que pasar en este momento, simplemente lo aceptaré. No quiero lamentarme de mi desempeño. Sé que puedo jugar mejor. Conozco mi talento”.

