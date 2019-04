$!Maikel Franco: “No quise ver qué estaba pasando”

Mientras los Filis cortejaban al cotizado agente libre Manny Machado durante el invierno, el antesalista Maikel Franco se encontraba en la República Dominicana, preparándose para su séptima temporada en Grandes Ligas. A petición del equipo, trabajaba para hacerle ajustes a su swing con el fin de elevar más la bola. Bajó de peso. Y trató de ignorar toda especulación con respecto a Machado.

“No quise ver qué estaba pasando”, dice Franco. “Me puse a trabajar en lo que (tenía) que trabajar y cualquier cosa que pasara, iba a pasar en cualquier momento. Si lo firmaban, si no lo firmaban. De alguna manera iba a pasar. Simplemente me olvidé de eso. Me fui a trabajar, a preparar, a mejorar en todo lo que tenía que mejorar”.

La llegada de Machado a Filadelfia hubiese desplazado a Franco, un ex prospecto de lujo que había quedado en la cuerda floja tras años de actuaciones decepcionantes con el madero. Por otro lado, los Padres estaban en busca de un tercera base y habían surgido como posible destino para Franco si los Filis optaban por cambiarlo.

Machado seguía disponible cuando arrancaron los entrenamientos, por lo que Franco se reportó al campamento de los Filis en medio de una gran incertidumbre. Pero hoy por hoy, es Machado quien defiende la tercera base en San Diego. Y Franco sigue siendo pieza clave de los Filis.

¿Fue un alivio para Franco cuando Machado firmó?

“Se puede decir que sí”, manifestó Franco. “Ya cuando llegué a los entrenamientos estaba pensando un poquito (en) qué podía pasar, qué no podía pasar y empecé a darle mente a las cosas un poquito. Pero pasó, fue un alivio y ya estamos aquí”.

Pero el contrato de 10 años que firmó Machado con San Diego no le garantizó un rol titular a Franco en Filadelfia. Luego de que el quisqueyano finalizara el 2018 con promedio de .271, porcentaje de embasarse de .314 y slugging de .467, el manager Gabe Kapler lo puso a competir por el puesto de tercera base titular con Scott Kingery en los entrenamientos, según informó MLB.COM.

“Nunca lo perturbó”, dijo Kapler sobre la incertidumbre que enfrentó Franco. “Cuando se despidió el año pasado, le pedimos que llegara a los entrenamientos en gran forma. Y eso fue precisamente lo que hizo. Vino más delgado, más esbelto, con más poder. Ha respondido a todos los llamados hasta ahora y eso habla de su fortaleza mental”.

Franco comenzó la temporada bateando octavo y tuvo éxito en dicho puesto, pero ante las bajas del dominicano Jean Segura, el venezolano Odúbel Herrera y Kingery, ha fungido como quinto bate. Llegó a la acción del jueves con promedio de .271, seis jonrones, 19 remolcadas y OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de .905 en 24 juegos.

Entre las metas que le fijaron los Filis a Franco estaba batear más bolas por el aire. En ese sentido, los resultados hasta ahora son alentadores. En 85 turnos al bate esta temporada, Franco tiene un ángulo de despegue promedio de 19.6 grados, comparado con 9.5 en el 2018. (Desde que Statcast comenzó a llevar cuenta en el 2015, el ángulo de despegue promedio de Franco es de 11.2 grados).