Mallén se descarta para sustituir a Puello, pero confirma la deuda

Cerca de cumplir tres décadas al frente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) Juan Francisco Puello Herrera afronta el mayor desafío a su dilatado liderazgo con voces que piden su cese desde el patio y México, un futuro que se definirá el 12 del próximo mes en la reunión del organismo en la capital puertorriqueña.

A la posición de un relevo urgente que llevaría Vitelio Mejía, titular de la Lidom, se han sumado tres equipos dominicanos que ya promueven la opción de José Mallén, pero el ex presidente de las Estrellas Orientales se descartó ante DL, no sin antes confirmar su disgusto con la CBPC por una deuda millonaria.

“¡No, no, no, no, yo no! Además, la Confederación tiene que ser presidida por alguien que realmente sea una persona conocida en las otras ligas”, dijo Mallén al teléfono con DL tras regresar al país de un viaje de negocios, actividad que dice le hace imposible asumir otros compromisos.

Puello Herrera saltó de la cabeza de Lidom en 1991 tras seis años de servicios a la CBPC y desde entonces no ha tenido oposición para comandar el circuito, al que ha dinamizado en la última década con el cambio de formato y retorno de un miembro fundador como Cuba.

Pero la crisis generada por el montaje de la pasada edición de la Serie del Caribe ha dejado muy tocado su vuelo. Desde el otorgamiento de la sede hasta la demora en mover el certamen de una Venezuela que ardía (y arde) hasta la organización detrás de cámara del torneo en Panamá creó un disgusto enorme, sobre todo, por los gastos en que tuvieron que incurrir los cuatro países miembros.

“Nos deben el dinero de la Serie del Caribe, que son 200 mil y pico (de dólares). La Confederación del Caribe tiene que resolver. Ellos van a responder sí, el problema es cuándo”, dijo Mallén en tono de preocupación. ¿Lo puso usted de su bolsillo? “Lo pusimos nosotros, sí”, dijo.

Fuentes revelaron a DL que las Estrellas enviaron a la liga el informe de los gastos en que tuvieron que incurrir en Panamá para acomodar a los jugadores, técnicos y delegados, un reporte bien documentado con recibos y hasta compras de productos de higiene en supermercados.

De acuerdo con Salvador Cocío, columnista del diario mexicano El Informador, los ocho equipos de su país pretenden proponer a Omar Canizales Soto, presidente de la Liga del Pacífico, como el sucesor de Puello Herrera.

Puerto Rico y Venezuela mantendrían el apoyo a Puello Herrera. Si no hay mayoría absoluta de votos a favor de algún candidato puede haber elección, el presidente tendría la llave.

“Ante la amplia posibilidad de que exista una igualdad en la votación, se estaría buscando convencer al señor Puello para que no contienda, toda vez que en ese supuesto, sería él quien definiera la votación con su voto, lo que implicaría una situación más que compleja, vergonzosa”, escribió Cocío.