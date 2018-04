Manaea lanza juego sin hit; Atléticos vencen a Medias Rojas

OAKLAND, California. Sean Manaea era quizá la única persona en el Oakland Coliseum que no se había percatado de que estaba lanzando un juego sin hit. Un rival se le había embasado con un globo que terminó cayendo a tierra en el quinto inning, y el zurdo de los Atléticos pensó que eso había sido un imparable.

“Ni siquiera pensé en eso sino hasta que miré la pizarra en el séptimo inning o en el octavo”, relató Manaea. “Y me dije ‘¡Dios mío!, ¿por qué hay todavía un cero ahí?’”

La repetición en video había ayudado a revocar una decisión de los umpires. Manaea logró el juego sin hit y Oakland venció el sábado 3-0 a los Medias Rojas de Boston.

En 25 años, ningún lanzador había logrado un doble cero ante Boston. Manaea lo hizo en una noche en que repartió 10 ponches, otorgó un par de boletos y efectuó 108 lanzamientos.

Oakland no había logrado un sin hit desde que Dallas Braden lanzó juego perfecto ante Tampa Bay en 2010.

Manaea obligó a que el dominicano Hanley Ramírez pegara un rodado para conseguir la proeza.

“Yo sólo me repetía a mí mismo, ‘sigue haciendo todo igual’. No dejé que esto me pusiera nervioso”, relató Manaea.

Chris Bosio, de Seattle, era el último pitcher que había dejado sin imparable a Boston, en 1993.

Con dos outs en la sexta entrada del duelo realizado en el Oakland Coliseum, pareció que los Medias Rojas habían conseguido un indiscutible. Andrew Benintendi pegó una roleta por la derecha, se deslizó eludiendo al primera base Matt Olson, y se marcó safe.