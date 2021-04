$!Manager de San Diego: Son ridículas” acusaciones a Fernando Tatis III

Jayce Tingler se pronunció por fin sobre las acusaciones que indican que el dominicano Fernando Tatis Jr . estaba viendo las señas del receptor de los Dodgers, Will Smith , durante el juego del sábado en Los Ángeles.

“Es divertido ver las cosas en cámara lenta y decir ‘pasó esto’”, dijo Tingler. “Pero no es la realidad”.

Tanto Bauer como el dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, mencionaron que les parece irrespetuoso el intento de Tatis de robar la seña. Bauer publicó un video hablando al respecto:

“Eso es irrespetar a tu rival, mirar las señas y ese tipo de cosas. Cuando haces bat-flips y celebras con tus compañeros, está bien, en mi opinión”.

Pero Tingler afirma que Tatis ni siquiera estaba intentando ver la seña.

“Los muchachos pueden tener sus propias opiniones”, dijo Tingler. “Trevor ciertamente nunca ha sido tímido a la hora de expresar las suyas. Eso lo respeto. Sé que [Tatis] no estaba intentando ver ninguna seña. Él no hace eso. La gente opina y tiene el derecho de hacerlo. Sé que no lo estaba haciendo”.