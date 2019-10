$!Manny Acta: “Hay gente que no respeta a nadie, sea importado o dominicano”

Se torna más cerrado en la República Dominicana ver dirigentes dominicanos al frente de algún equipo en la pelota invernal local. Esta vez la Liga encuentra cinco mánagers extranjeros y solo uno dominicano, el propio Tatis con las Estrellas. Félix Fermín, Luis Rojas, y más recientemente Fernando Tatis son de los dominicanos que han repetido en la dirección de un equipo, en la que también se incluye el propio Acta. Dejemos que sea Acta, quien es el vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales, discurra sobre el tema, satisfaciendo las preguntas formuladas. Acta se encuentra entre la lista de dominicanos que han repetido como mánagers en esta liga.

—¿Se comenta que el pelotero dominicano respeta más a un mánager estadounidense porque se puede topar con él allá. ¿Cuál es su comentario?

“Esa tesis de que se pueden topar con ellos allá, eso no es real porque ellos se pueden topar conmigo allá también y se pueden topar con Luis Rojas y todos los dirigentes que dirigen aquí sean nativos o sean puertorriqueños trabajan allá también. Eso no es verdad.

—¿Qué entiende entonces?

Lo que pasa es que tú te tienes que ganar el respeto de los muchachos y hay gente también que no respetan a nadie, sea importado o sea dominicano. Hay gente que simplemente no tiene respeto por el otro, pero eso tú tienes que ganártelo.

—Hubo una época en que predominaban estadounidenses, aun con talento dominicano ¿cuál es su parecer?

Lo que pasa es que cuando la gente menciona que prefiere tener un importado esos son complejos de tiempo atrás; de creer que el que habla un idioma diferente o tiene los ojos de otro color, que comanda más respeto, que sabe más que todo eso. Eso no es verdad, todo eso es falso, esos son complejos de Guacanagarix que nosotros tenemos que dejarlos.

—¿Lo compara con algo?

Eso es igualito cuando la gente aquí se vuelve loco porque tú no traes un importado a que juegue, pero tú tienes sentado en la banca a un dominicano que estaba en el mismo nivel que ese tipo, entonces aquí eso hay que dejarlo y lo que hay es que tener el carácter suficiente para uno poder, tú sabes, hacer lo que es correcto. Aquí los importados están porque eso es parte de las reglas de la Liga y porque eso ayuda a complementar el material nativo. Eso no quiere decir que los importados que vienen aquí son mejores que todos los dominicanos.

—¿Ni quieres decir que un jugador dominicano juegue diferente para un mánager dominicano?

Tampoco. Lo que pasa es que los muchachos dominicanos cuando están aquí, están en su país., entonces para ellos es más fácil fallar la regla y no seguirla estando aquí porque tienen muchísimas entretenciones, tienen su familia, un bautizo, un cumpleaños, sacar un permiso (para una licencia), esas son cosas que en Estados Unidos no la pueden hacer, entonces abusan un poquito de la autoridad aquí en Dominicana porque están aquí mismo, pero en realidad no es solamente porque no respeten, sino que ya eso es falta de carácter del que lo esté dirigiendo.