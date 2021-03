$!Manny Acta: “No puedo estar en un sitio donde no confío en la gente”

Manny Acta está dolido. El matrimonio que pintaba para ser de por vida con las Estrellas naufragó antes de los dos años, y el dirigente/gerente se ha confesado con Grandes en los Deportes.

Informó que la noticia del despido por los ejecutivos verdes le sorprendió, y que era una posición que siempre soñó ocupar. “Yo pensé que esto era algo a largo plazo, como se me prometió. Pero esto es un negocio... todos los sueños no hay que llegar a cumplirlos“, dijo Acta en el espacio que se transmite por Escándalo 102.5 FM. “Mi mamá nunca quería que yo trabajara en San Pedro. Ella ahora está feliz”.

“A mí me sacaron dos veces (de las Estrellas). La primera fue en enero en Dominicana, después del almuerzo con los jugadores. Después de ahí, se llegó a un acuerdo, y salí de RD con que todo estaba normal y seguía en Operaciones”, dijo Acta. “Luego, la semana de San Valentín, me llamaron de nuevo y me dijeron que el acuerdo ya no iba“.

“Me ofrecieron un puesto simbólico en el que no haría nada. Además, no puedo estar en un sitio donde no confío en la gente que está ahí“, refirió. “La cultura del chisme y protagonismo no va conmigo“.

“Hay cosas que no son negociables, como la palabra, la ética”, insistió el ex de Licey y Águilas.

Sin embargo, dejó entrever que los problemas comenzaron en su primer año al frente del club, 2019-2020, cuando el equipo despidió al entonces dirigente campeón Fernando Tatis padre, una decisión que desencadenó un malestar dentro del clubhouse.

“Hubo intervenciones en mi trabajo. Todo el mundo sabe lo que pasó con Tatis, ahí comenzó todo. Yo no estuve de acuerdo en su salida, y hasta me dejaron decirlo públicamente“, precisó. “No encontré apoyo para apagar la campaña sucia que se hizo contra mí por la salida de Tatis, pero esa fue una batalla que se libró“.

Indicó que quiso desarrollar una cultura ganadora en el club, y puso el ejemplo de Águilas, Licey y Escogido, que han ganado más de 15 campeonatos, cada uno, en el mismo tiempo que las Estrellas solo tienen tres.

“No es casualidad que tres equipos en la liga tengan más de 15 campeonatos. La cultura ganadora no se compra, se construye con el tiempo, y eso fue lo que traté de llevar a San Pedro”, dijo, a la vez que informó que está disponible para trabajar como asesor para cualquier otro equipo.

Sin embargo, su condición de accionista, que recordó mantiene, puede provocar un rechazo de otros equipos en la Lidom para que desempeñe funciones en un club distinto a las Estrellas. NPN