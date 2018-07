Manny Machado pasa a los Dodgers de Los Angeles a cambio de cinco prospectos

ESTADOS UNIDOS. Los Orioles de Baltimore cambiaron el miércoles al estelar torpedero Manny Machado a los Dodgers de Los Ángeles, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo no se ha anunciado formalmente.

A cambio de Machado, Baltimore recibirá al jardinero Yusniel Díaz, al tercera base Rylan Bannon, al diestro Dean Kremer, al derecho Zach Pop y al segunda base Breyvic Valera, según Mark Feinsand, de MLB.com y Ken Rosenthal, de MLB Network.

Clasificado como el prospecto número 4 de Los Ángeles y el prospecto número 84 en por MLB Pipeline, Díaz es el jugador más talentoso del grupo, con Bannon (No. 27) y Kremer (No. 28) también clasificados entre los primeros 30. Díaz el domingo se convirtió en el segundo jugador en jonronear dos veces en el juego de las Futuras Estrellas en los 20 años de historia.

Machado, un bateador de poder con extraordinarias capacidades defensivas, incrementa notablemente las posibilidades de los Dodgers de alcanzar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Era líder de los Orioles en bateo (.315), jonrones (24) y carreras producidas (65).

Machado es elegible para la agencia libre después de la temporada. Los Dodgers probablemente necesitarían darle el contrato más rico en la historia de la franquicia -quizás el doble del acuerdo de US$215 millones otorgado a Clayton Kershaw- para retener a Machado en la próxima temporada y más allá, cuando se espera que Seager regrese.

Pero ese es un problema para más tarde. Por ahora, en la búsqueda de su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1988, los Dodgers fortalecieron a su equipo sin renunciar a ninguno de los jugadores en su lista actual.

Machado, de 26 años, no se ha distraído en lo más mínimo a pesar de los rumores sobre su cambio. Él está poniendo su típica producción de nivel All-Star esta temporada, bateando .315 con 24 jonrones y 65 carreras impulsadas.