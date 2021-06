$!Marcell Ozuna no cobraría un dólar si es condenado

El jardinero dominicano Marcell Ozuna no cobraría ni un solo dólar de su contrato con los Bravos de Atlanta si es condenado por el caso de violencia doméstica que pesa en su contra y por el que fue apresado el sábado y liberado bajo fianza el lunes.

“El contrato no puede ser rescindido directamente por el equipo, porque así está establecido en el pacto laboral, pero Ozuna pasaría a una lista de inelegible y mientras se encuentre ahí, el equipo no le tiene que pagar”, dijo el agente Félix Luzón a Diario Libre.

Luzón, un agente venezolano certificado por el sindicato de peloteros de Grandes Ligas y radicado en Atlanta, explica que, si el jugador es condenado por una corte, pasaría a la lista de inelegible por hasta dos años y luego se revisaría el proceso a seguir con el comisionado.

La regla MLR 2 (c) en el apartado E establece que: “Un jugador en la lista de inelegible no será liberado incondicionalmente y no recibirá paga mientras se encuentra en dicha lista ni aun saliendo de esta lista y antes que pasen 30 días de su restitución y que sea elegible para participar en juegos de campeonato.