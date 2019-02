$!Mariano Rivera enfrenta demanda de manutención; dice es infundada

Mariano Rivera, quien se convirtió hace pocas semanas en el primer pelotero elegido por unanimidad al Salón de la Fama en la historia, salió el martes en su defensa ante las acusaciones en su contra, por presunto incumplimiento de manutención de dos hijos que tuvo fuera del matrimonio.

El ex cerrador de los Yanquis de Nueva York, segundo jugador panameño que ingresa al más importante museo del béisbol, aseguró a medios locales que las demandas interpuestas desde hace meses en instancias judiciales de su país natal son “infundadas”.

“Siempre he actuado... como un buen padre de familia”, afirmó.

Rivera compareció ante la prensa de manera intempestiva, en momentos en que la parte querellante pide que el ex jugador de 49 años se presente ante las autoridades judiciales y enfrente las acusaciones.

“Él vino a limpiar su imagen ante los medios, en vez de notificarse y enfrentar el proceso”, dijo a The Associated Press Yovany Wyznick Ortega, abogada de la madre de los chicos, quien agregó que solicitarán a las autoridades que se impida a Rivera salir del país, si no hace su comparecencia.