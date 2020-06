$!Marichal, el primer latino con un no hitter

La historia del béisbol de las Grandes Ligas no se puede escribir sin resaltar la proeza de un pelotero dominicano, a pesar de que la patria de Duarte fue el último país de América Latina en integrarse al Béisbol Organizado a partir de 1955.

La calidad de los peloteros dominicanos, que han cosechado los mejores lauros, cuando se produce una hazaña, en el campo del pitcheo o de la ofensiva, hay que traer a colación un jugador de este bitercio insular.

Hoy día, después de Estados Unidos, República Dominicana es el país con más peloteros en pisar los diamantes de las Mayores, desde que Osvaldo Virgil debutó el 26 de septiembre de 1956.

El debut de Juan Marichal con los Gigantes de San Francisco el martes 19 de julio de 1960 en el Candlestick Park fue de leyenda, un partido de comerse las uñas y no apto para personas con lesión en el corazón.

En 1960, Juan comenzó con el Tacoma en la Costa del Pacífico y cuando tenía 11-5 lo subieron los Gigantes. Ese día que debutó se enfrentó a Filadelfia y durante siete entradas y dos tercios no permitió hit, viniendo el primero del emergente Clay Dalrymple una "velita romana" detrás del cuadro, para el único que permitió en las nueve entradas.

El montecristeño de Laguna Verde, Juan Antonio Marichal Sánchez tiene el honor de ser el primer lanzador nacido en Latinoamérica que lanza un partido sin hits, ni carreras.

El histórico acontecimiento sucedió en el Candlestick Park el sábado 15 de junio de 1963 cuando venció 1-0 a los Colt 45 de Houston en un gran duelo con Dick Drott, que sólo aceptó tres hits. La carrera vino en la octava con doblete al izquierdo del tercera base, Jim Davenport; Mateo Rojas Alou es ponchado sin tirarle, Marichal fue dominado con elevado al jardín izquierdo, pero el segunda base Chuck Hiller respondió con doble al right para producir la única carrera del encuentro.

El trabajo de Marichal: BE 29, IP 9.0, HP 0, CL 0, BB 2, K 5, puso su récord en 10-3 y 2.52 de efectividad.

Alineación Colt 45: Ernie Fazio, 2B (3-0); Brock Davis, CF (4-0); Bob Aspromonte, 3B (2-0); Carl Warwick, RF (3-0); Rusty Staub, 1B (3-0); Al Spangler, LF (2-0); Bob Lillis, SS, (3-0); John Bateman, C (3-0); Dick Drott, P (2-0); Pete Runnels, PH (1-0); Johnny Temple, PH (1-0).

Alineación Gigantes: Chuck Hiller, 2B (3-1, 1 CE); Felipe Alou, RF (4-0); Willie Mays, CF (3-1); Willie McCovey, LF (2-0); Orlando Cepeda, 1B (3-0); Ed Bailey, C (3-0); Jim Davenport, 3B (3-1, 1 CA); José Pagán, SS (1-0); Juan Marichal, P (3-0); Mateo Alou, PH (1-0).