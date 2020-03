$!Marilyn Monroe y Joe DiMaggio

Alex Rodríguez, la ex super estrella de Grandes Ligas, hoy es dueño de los titulares por su relación amorosa con otra estrella pero del cine y la música Jennifer López.

Pero antes de A-Rod y Jlo hubo otros amoríos que fueron historia como el de Bob Belinski y Mamie Van Doren, la de Chuck Finley que se casó con Tawny Kitaen en 1997, cuando el jugador tenía 35 años de edad y la actriz 36, al igual que Dave Justice y Halle Berry.

Ahora bien, uno de los matrimonios más emblemáticos e idílicos del siglo XX tan sólo duró 274 días, y hasta la fecha aún cautiva la imaginación de millones, es de imaginar, era la unión de la más aclamada actriz e icono de la sexualidad, Marilyn Monroe y uno de los principales jugadores de béisbol de todos los tiempos, Joe DiMaggio, El Yankee Clipper.

Para toda una generación de aficionados al béisbol Joe DiMaggio fue uno de sus mejores jugadores, el héroe del béisbol que hizo soñar a una nación en guerra. Joe estuvo junto a la actriz cuando la encontraron muerta y que la vistió para su última puesta en escena antes de ser enterrada.

En el libro Dinner with DiMaggio: Memoirs of an American Hero recoge casi una década de continúas cenas, comidas y hasta desayunos que el deportista mantuvo con su podólogo, amigo y confesor, el doctor Rock Positano.

Por supuesto muchas de las páginas están dedicadas a la mujer de su vida, la musa de Hollywood con la que solo estuvo casado nueve meses. Aunque hubo rumores de una posible segunda boda si él “no hubiera sido tan orgulloso” y ella no hubiese acabado con su vida. “Doctor, Marilyn me dijo que ningún hombre la hizo sentir como yo”, confesó DiMaggio en una ocación y quien falleció en 1999 a los 84 años y que siempre estaba preocupado por su virilidad. Según su propia versión, cuando el deportista y la intérprete se juntaban en el dormitorio “era como una lucha de dioses que desataba rayos y truenos”.

Su rápido divorcio se atribuyó a los celos del jugador de los Yankees, que no pudo soportar la imagen más icónica de la sex-symbol refrescándose con el aire del metro neoyorquino que levantaba las faldas en La tentación vive arriba (1955). DiMaggio un artista del bateo y el fildeo elegante nunca quiso ha un comentariio de la foto.