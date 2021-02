$!Marineros tratan de apaciguar escándalo

El gerente general de los Marineros de Seattle Jerry Dipoto y el mánager Scott Servais se abocaron a la tarea de reconciliarse con los jugadores que fueron mencionados directamente por el ex presidente y CEO Kevin Mather, en un video que fue publicado en redes sociales y que propició a su renuncia.

El mensaje en los últimos dos días a los afectados ha sido: tienen todo el derecho de sentirse ofendidos.

"Somos muy abiertos con los jugadores y les pedimos lo mismo. Si quieren estar enojados, deberían estarlo. Deberían sentirse insultados", admitió Dipoto el martes. "Pero al mismo tiempo, colectivamente están motivados por lo que queremos hacer como equipo".

El video, que publicado el fin de semana, muestra a Mather expresando su opinión sobre la estrategia gerencial del equipo y realizando comentarios controversiales sobre algunos jugadores. En una conferencia virtual, habló de manera despectiva sobre el japonés Hisashi Iwakuma, un exlanzador, y el prospecto dominicano Julio Rodríguez, por su dominio del inglés. También admitió que el equipo manipuló el tiempo de servicio de otros jugadores jóvenes.

Mather se disculpó el domingo y renunció de manera abrupta al día siguiente, pero no sin antes de sacudir los cimientos de la organización que inició sus entrenamientos en Arizona.

Dipoto y Servais están enojados.

"Estoy avergonzado que esta es la forma en la que nos ven, pues para aquellos que han estado conmigo o con Scott o el equipo, no es como hacemos las cosas", aseguró Dipoto. "Es vergonzoso que te cataloguen o lidiar con el estigma en el que estamos ahora y tenemos que deshacernos de él. Es algo que tendremos que asumir y tenemos que responsabilizarnos de eso y encontrar la forma de crecer y superarlo".

El pitcher abridor de Seattle Marco Gonzales indicó, tras el primer entrenamiento con el equipo completo el martes, que los jugadores están molestos sobre los comentarios e irritados por la distracción.

Gonzales indicó que los peloteros ven los comentarios de Mather como la opinión de una sola persona, "que no es cercana a nosotros. No está aquí lanzando la pelota. No está aquí bateando".

El comentario más incendiario de Mather fue sobre el inglés de Iwakuma y Julio Rodríguez.

Servais mencionó sus experiencias en las ligas invernales de República Dominicana y Venezuela, y la expedición de los Marineros a Japón para iniciar la temporada hace dos años.

"Eso te abrió los ojos. Ahí es cuando realmente comprendes lo que los peloteros extranjeros tienen que pasar. No sólo en comunicarse, pero en entender cómo jugar al máximo nivel", dijo Servais. "Nadie valora más eso que yo y es algo que tomo con mucha sensibilidad".

Mather también generó el enojo del sindicato de peloteros al decir que ni Jarred Kelenic o Logan Gilbert estarán en el equipo de Grandes Ligas el primer día como una forma de mantener el control a largo plazo.

Esos comentarios en particular generaron reacciones en el resto de las mayores, y Dipoto resaltó que es un estigma que los Marineros tendrán que asimilar.

"Cada pelotero debe tomar conciencia con la noticia del tipo de los Marineros", señaló el as de los Yanquis Gerrit Cole, uno de los ocho jugadores que conforman el subcomité ejecutivo del sindicato. "Son muchos los clubes que discuten eso (manipular el tiempo de servicio), desafortunadamente, y así es cómo actúan muchos clubes. Este es un tipo hablando sobre jugadores que ganan dinero. El producto es la gente de la que habla tan mal. Es algo que fastidia".

Tanto Servais como Dipoto aseguraron que no se han tomado las decisiones sobre el roster y que los planes para Kelenic y Gilbert fueron expuestos y comunicados a ambos jugadores.

"Todos nuestros peloteros saben cuál es su dirección, cómo es su plan de desarrollo, y somos muy directos en compartirlo", dijo Dipoto.