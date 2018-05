Mark Teixeira sobre suspensión de Robinson Canó: “No estoy sorprendido”

SANTO DOMINGO. Mark Teixeira hizo una revelación en el "Michael Kay Show". El exjugador de los Yankees dijo que no estaba sorprendido de que su ex compañero de equipo y actual segunda base de los Marineros de Seattle Robinson Canó haya sido suspendido por violar el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas.

Teixeira insinuó que sabía lo que estaba pasando, pero que no quería profundizar en el tema. "Realmente no quiero entrar en demasiados detalles, amo a Robbie, pero no estoy sorprendido", dijo.

"No quiero ir demasiado lejos, pero creo que mucha gente está tratando de decir lo mismo”, según informó Sporting News.

Canó, de 35 años, fue suspendido en 80 juegos por Grandes Ligas el martes para dar positivo por Furosemida, un diurético que a menudo se utiliza para enmascarar las drogas que mejoran el rendimiento.

Teixeira y Cano fueron compañeros de equipo con los Yankees de 2009 a 2013."Uno sabe (quién se dopa)", dijo Teixeira. "Esto es lo que hacemos para vivir. Ves chicos cuando son jóvenes. Ves con quién están pasando el rato. Simplemente lo conoces como un jugador de pelota. El cincuenta por ciento de los hombres aparecieron, como, por supuesto, sabía eso, otros son un poco sorprendentes”.

Según un artículo de ESPN.com de 2013, MLB estaba buscando una posible conexión entre Canó y Biogénesis porque Sonia Cruz, la portavoz de la fundación del jugador, figuraba en los documentos como una cliente de Biogénesis. Más tarde se reveló que él no tenía ninguna participación.