$!Marlins reportan cuatro casos adicionales de COVID-19

El brote de coronavirus en las filas de los Marlins de Miami podría poner en peligro la temporada de las Grandes Ligas, advirtió el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, al tiempo que el número de jugadores contagiados aumentó a 15.

Los Marlins fueron notificados el martes que cuatro peloteros adicionales dieron positivo por COVID-19, informó a The Associated Press una persona al tanto de la situación. La persona pidió no ser identificada debido a que los resultados de las pruebas no fueron divulgados públicamente.