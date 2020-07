$!Más titulares a los 20 que nunca, empujados por RD

“Lo que esto significa para los dueños es que las perspectivas de un talento internacional de 16 años no son tan arriesgadas o tan alejadas de Las Mayores como podrían parecer, a pesar de su juventud. Una línea de tiempo realista para los mejores prospectos de posición internacional los verá en las Grandes Ligas cuatro años después de que firmen, cuando tengan 20 años, estarán listos para asumir roles regulares”, dice Matt Eddy, de Baseball America.

Que Franco llegue al Big Show con 19 años este 2020 no sería novedad. Alfredo Griffin lo hizo con 18 en 1976, José Rijo tenía la misma edad en 1984, en tanto que Adrian Beltré (1998), Wilson Betemit (2001) y Juan Soto (2018) tenían 19 a la hora de su debut.

Wander Franco apenas tiene dos temporadas de ligas menores, pero reportes indican que ya está listo para jugar en Grandes Ligas, tres años antes del tiempo que tiene un equipo para desarrollar un pelotero o exponerse a perderlo en el draft de Regla 5 si no lo protegerlo en roster de 40.

¿Qué ha pasado?

Amaury Nina entrenaba a Eloy Jiménez mientras veía a parte de esa promoción formarse, desde antes de firmar y tiene una opinión sobre este disparo.

Nina, que dirige la plataforma International Prospect League, atribuye esta rapidez al avance y madurez alcanzada por entrenadores, especialmente dominicanos, que ha permitido al país convertirse en un hub para que talento de otros países vengan a prepararse.

“Estos entrenadores saben de béisbol y los scouts saben que cuando les firman un prospecto se están llevando un producto acabado. No hay otro secreto. Fíjate que son entrenadores que no han tenido problemas, son profesionales de lo que hacen, no solo empresarios”, dice Nina.

La industria ha dado un salto apreciable en la preparación de jóvenes. Para el mercado de firmas 2010-2011 se invirtieron US$33,493,600 en el fichaje de 343 jóvenes dominicanos. En el más reciente la cifra llegó a US$86,748,300 para 471 al cierre del 15 de junio, pero fue reabierto hasta el 15 de octubre.