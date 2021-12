Mazara: “¿Asia? Estoy muy joven para ir allá”

Nomar Mazara tiene solo 26 años, pero en una década como pelotero profesional ha pasado de ser un prospecto que prometía tanto como para recibir un histórico bono de US$5 millones a los 16 años a ser dejado libre en julio por Detroit, el tercer equipo al que ha pertenecido tras Rangers y White Sox perder interés por él.

No hay espacio para bajar la cabeza, rendirse o variar en las aspiraciones como buscar otro destino fuera de Grandes Ligas.

“¿En Asia? No, no, no, yo estoy muy joven para ir por esos lados, yo tengo mucho... sabe, lo que me tomó un tiempo, que lo necesitaba para poner algunas cosas que estaban fuera de lugar que necesitaba mejorar y, gracias a Dios, duré dos meses y medio trabajando en eso y, gracias a Dios, vine para acá para ponerlo en juego y están saliendo las cosas como yo esperaba que salieran”, dijo Mazara.

De vuelta a la Lidom tras jugar por última vez en 2014 con el Licey, Mazara tiene un acuerdo de palabra con un club que no puede revelar por el paro para pelear una plaza en Grandes Ligas en 2022 y, como si fuera un mecánico reparando un motor, cree que ya hizo los ajustes para recuperar el crédito perdido.

Su demora en la integración al Licey obedeció a unos trámites migratorios que realizaba para obtener la residencia estadounidense y aprovechó para continuar los trabajos en Miami con un coach de bateo que cree lo ha puesto a punta.

“Lo que tengo son 26 años ahora, no puedo estar conforme con lo que yo he hecho, yo quiero más y más todos los años”, dijo Mazara, que en seis temporadas y 629 partidos tiene una línea ofensiva de .255/.315/.418, con 83 jonrones y 342 vueltas empujadas. Pero su OPS+ de 90 (aporta 10 puntos por debajo de la ofensiva de la liga) y apenas una victoria sobre jugador reemplazo (WAR) no le ayudan.

“A mí mismo y a mi familia, yo hago esto por mi familia, no hago esto por más nadie”, dice con respecto a lo que cree debe demostrar. “Hay mucha gente que critica, pero la gente no sabe el sacrificio que uno pasa, a mí no me importa eso, a mí me importa que mi familia esté bien y están bien, por eso yo estoy aquí”.