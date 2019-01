$!Medias Blancas firma a jardinero Jon Jay por un año

CHICAGO. Jon Jay ve en la reconstrucción de los Medias Blancas de Chicago la posibilidad de alcanzar grandes cosas al lado de jóvenes promesas. Está ansioso por ser parte del cambio.

“Es una gran organización, una gran ciudad”, declaró.

El jardinero y los Medias Blancas finalizaron el jueves un contrato por un año y 4 millones de dólares.

El pelotero de 33 años jugó la temporada pasada con Kansas City y Arizona, bateando para .268 con tres jonrones y 40 carreras remolcadas en 143 juegos. También tuvo al menos 24 inicios en cada uno de los tres jardines.

Su llegada le da a los Medias Blancas otro bateador veterano después de poncharse 1.594 veces el año pasado, la cifra más alta de Grandes Ligas. Jay también es amigo cercano del toletero Manny Machado, uno de los objetivos principales de Chicago en la agencia libre.

“Manny hará lo que es mejor para su familia”, comentó. “Eso dependerá de él, en privado. No me he involucrado en nada de eso. Son sus asuntos. Veamos en qué queda todo. ¿Nos encantaría tener a Manny Machado en el equipo? Desde luego. El tipo es increíble. Quien sabe qué vaya a suceder.

Chicago también adquirió a Yonder Alonso — cuñado de Machado — en un canje con Cleveland el mes pasado. Pero el gerente Rick Hahn insiste en que Chicago obtuvo sus servicios por sus atributos y no para convencer a Machado.

Jay batea para .285 en su carrera de nueve años en Grandes Ligas. Debutó con San Luis en 2010 y ayudó a los Cubs a ganar la División Central de la Liga Nacional en 2017.