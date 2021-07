$!Méndez, del básquet a lanzar sobre las 100 mph y firmará a los 28 años

Los estudios más recientes, como el Delta Method y el Aging Curve de FanGraps, dicen que a los 28 años Grandes Ligas ha desechado al pelotero promedio que alcanza ese nivel y los que sobreviven ya su rendimiento van en descenso. A esa edad Samuel Méndez quiere comenzar su andanza.

Méndez, un derecho sancristobalense que puede lanzar sobre las 100 millas por hora, fue seleccionado en el puesto 597 de la última ronda (20) del sorteo de la MLB el lunes y cuando rubrique su contrato con los Cerveceros de Milwaukee será el dominicano que a mayor edad ficha su primer acuerdo profesional con esa liga.

En 2019, el preparador de lanzadores Ricardo Payano lo identificó en la comunidad de Hato Damas (a 10 kilómetros al norte del municipio cabecera) y lo convenció de unirse a su programa. Entonces, con sus 6’7 de estatura se destacaba en baloncesto presuperior.

“Se lo mostré a muchas organizaciones y todos lo rechazaban por la edad. Él me decía que ya, que mejor se iba a buscar un trabajo y yo le decía que no, que no iba a buscar trabajo, ‘tú eres un Grandes Ligas’, le decía”, recuerda Payano, al teléfono con Diario Libre. “Desde que lo vi dije que era un Grandes Ligas, por las condiciones, la habilidad de pitchar, lo que pasa es que por la edad él realmente se desarrolló tarde, fue su problema”.

Payano y el agente Juan Mosquea le gestionaron una beca para el Cisco Junior College en Texas, donde aterrizó en enero pasado, con escaso conocimiento de inglés, pero hambre por demostrar su potencial.

Ganó tres veces en lanzador de la semana en una liga de verano con jugadores universitarios de Kansas City con el equipo Bravos, lo que llamó la atención de escuchas y en la actualidad negocian el modesto bono que recibirá. En el draft, la MLB sugiere bonos hasta la décima ronda, el menor de US$142 mil.

Diómedes Olivo tenía 36 años cuando Cincinnati lo firmó en 1956, pero era un veterano de las ligas del Caribe. Michael Martínez tenía 23 años y 271 días cuando Cleveland lo firmó en 2005 y es el criollo que ha pactado su primer acuerdo profesional a mayor edad con la MLB.