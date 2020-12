$!Meta de Jean Carlos Mejía: “Adquirir conocimiento” y ponerle “innings a mi brazo”

Con un nivel máximo de Clase A avanzada y 24 años, Jean Carlos Mejía busca más experiencia y darse a conocer de la afición local que cosas qué mejorar en su primera campaña de la pelota invernal con los Tigres del Licey.

“En verdad, no estoy buscando qué mejorar aquí en la liga”, expresó el gigante de 6’5” de alto y 240 libras de peso el derecho de la organización de los Indios de Cleveland, quien admitió que no ha jugado en un alto nivel, pero que su equipo de los Estados Unidos ha confiado en él.

“Estoy buscando adquirir conocimiento, adquirir experiencia, poder lanzar, ponerle inning a mi brazo y que mi país me conozca más, porque no había tenido oportunidad de lanzar aquí. Eso es lo que he tenido en mente y lo que el equipo (Cleveland) quiere también”, confió el nativo de Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Conversando en una rueda de prensa por la plataforma Zoom del Licey que dirigió Sussy Jiménez este viernes 4 de diciembre, JC indicó que su organización de Estados Unidos le otorgó permiso para que lanzara en el campeonato invernal hasta el 15 de diciembre, pero a la fecha no había tenido información alguna de si le extenderían el plazo, dado que los Tigres se perdieron unos diez días por la irrupción de casos de coronavirus en el equipo.

Mejía, quien fue ubicado como abridor del quinto partido de la temporada por el equipo azul, pudo debutar el pasado martes en San Francisco de Macorís ante los Gigantes del Cibao con una labor de 2.2 innings de relevo. Toleró dos hits, dos boletos y una carrera limpia (EFE 3.38), ante 12 bateadores enfrentados.

Explicó que ha sido “un poquito difícil pero no imposible” tratar de mantener la forma física en medio de la paralización por la pandemia, ya que vive lejos de la ciudad y no podía entrenarse bien.

“Hemos buscado la manera de mantenernos ‘ready’ y saludables para dar el 100 por ciento en el terreno. Es un placer y un orgullo debutar en esta liga: es muy importante para mí, para familia, el equipo y para todos; es algo que cuando niño siempre deseé, quise hacer y gracias a Dios tengo la oportunidad ahora”, expuso sobre su participación por primera vez con el glorioso conjunto azul.

Sobre el ambiente que se vive en los adentros del Licey después del reciente brote de covid-19, JC Mejía indicó que es “súper positivo” que todos están ‘ready’ para seguir compitiendo y que en lo particular, “estoy a un 100 por ciento para seguir y poder coronar este año ganando el campeonato”.

En cuanto a unos comentarios altamente positivos a su talento que hizo en una entrevista el veterano de Grandes Ligas, Ervin Santana, Mejía le agradeció y relató que cuando llegó a los entrenamientos del Licey, no le conocía.

Dijo sentirse “súper halagado” de que se expresara sobre él una persona que tiene tantos conocimientos y experiencia en el béisbol en las Grandes Ligas, en las Menores como con los muchachos en la pelota invernal.

“Cuando llegué a los entrenamientos no sabía quién era”, explicó JC sobre Santana.

“Pensé que era un compañero más de Ligas Menores, porque se veía tan joven; es súper dinámico, siempre está en comunicación con nosotros y me siento bien que tenga ese pensar de mí; se lo agradezco mucho, de verdad”, concedió.