$!Michael Jordan recluta a Vladimir Guerrero Jr., para su marca de ropa

El inicialista Vladimir Guerrero Jr., ha sido reclutado para formar parte del catalogo de atletas patrocinados por la marca de ropa deportiva Jordan Brands, cuyo principal accionista es la ex estrella de la NBA, Michael Jordan.

La información la dio la empresa y colocó con el anuncio una extensa entrevista con el pelotero de los Azulejos de Toronto. A continuación, DL replica la entrevista.

P: ¿Cómo se siente ser parte de la familia Jordan?

VG: Me siento muy contento. Nunca lo vi jugar, pero desde pequeño he visto los videos y es una inspiración para mí. Es una inspiración de una persona que luchó por su trabajo y cada día que entraba a la cancha era a dar lo mejor de él. Yo creo que tú ser parte de esa familia te hace sentir muy orgulloso.

P: Has vivido en muchas culturas distintas incluso la República Dominicana, Canadá y los Estados Unidos. ¿Cómo te ha ayudado a crecer? ¿Y cómo te ha servido aprender de las diferentes culturas?

VG: Cada día trato de aprender algo nuevo de cada cultura. Yo sé que cuando uno trata de aprender una cosa nueva, cada día uno se siente más cómodo, y se trata de confiar en ti mismo que tu puedes adaptarte a la cultura. Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido con confianza y yo he podido vivir en esas tres culturas.

P: En una carta de tu papá, que la MLB compartió en un video tu padre dijo “Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío, nunca perdiste tu enfoque, nunca perdiste tu paciencia y tu alegría nunca desvaneció. Por eso estás aquí y por eso te quedarás. No por mi nombre, ni por mi swing, si no por tu decisión de jugar cada día.” ¿Qué significa para ti el apoyo de tu padre durante el proceso de llegar a la liga mayor?

VG: Es el mejor apoyo que he tenido. Algunas veces tuve duda de mí mismo y teniendo un padre y una familia que siempre me apoyó, siempre estuvo ahí para mí, siempre ha estado hoy en día todavía para mí yo creo que al tu tener una familia así eso es lo que te da la motivación de trabajar cada día — para salir a jugar cada día al terreno.

P: Hay algunos videos y fotos que hemos visto con tu papá en partidos y el Home Run Derby. ¿Qué recuerdos tienes con tu papá?

VG: Yo creo que lo más que me recuerdo es que en Septiembre del 2003; el último juego que tenían en Montreal. Me acuerdo que mi padre sale al terreno y Armando Galarraga me dice, “Corre, corre atrás de él,” y yo salí corriendo tras de él. Y ahí fue que salió la foto donde él está levantando la gorra.

P: Los deportes y los equipos son como una familia. ¿Qué significa la familia para ti tanto en la casa como en la cancha con tu equipo?

VG: Significa mucho porque son de las personas que siempre están ahí si tu fallas. Siempre te van a levantar si tú fallas en cada decisión que tú tomas y ellos siempre estarán contigo allí. Que por eso para mí la familia es muy importante.

P: Cuando estás bateando, la paciencia y disciplina son tan importantes como el poder y fuerza. ¿Cómo mantienes tu enfoque y calma cuando estás bateando?

VG: Es la confianza que he creado. Yo creo que eso lo aprendí también de MJ en El Último Baile [documentario]. Cuando él regresó [al baloncesto], la gente decían que no era el mismo, que él no iba a ser el mismo que antes, que él no iba a ser lo que era. Le dijeron que el número 45 no es él mismo del 23. Y cuando regresó el año siguiente demostró quién era en la cancha.

Esa crítica yo también la tuve. Que yo no iba hacer a lo hice en la liga menor. Yo vi que el año siguiente llegó y se levantó y pudo lograr lo que logró. Yo dije bueno, si es uno de mi jugadores favoritos y si él lo pudo hacer, yo puedo trabajar duro, y lo podré hacer.

P: Bajaste casi 40 libras la última off-season. ¿Qué aspecto de tus habilidades ha cambiado más?

VG: La flexibilidad y el cambio de dirección. Ya no tengo qué pensar para cambiar de dirección, solamente me sale con rapidez y fluidez.

P: Tienes la oportunidad de jugar la primera y tercera base este año. ¿Cuáles son tus metas defensivas y qué estás haciendo para seguir mejorando en el terreno?

VG: Todo los días, yo llego temprano y hago mi trabajo temprano. Confío en lo que me diga mi entrenador y trato de hacer lo que me, pide lo más perfecto que puedo, para ayudar al equipo a ganar.