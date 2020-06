$!Mientras varias ligas importantes tienen fecha, MLB está en el limbo

Las Grandes Ligas se están quedando unos pasos atrás, al menos así parece, con respecto a las otras ligas del mundo, incluidas algunas de su propio país, los Estados Unidos.

La MLB y la Unión de Jugadores se han mantenido en una espiral de propuestas y contrapropuestas sin que se hayan acercado a una solución definitiva. Una de las últimas ofertas lanzadas a la mesa es una temporada de 48 partidos, según reportes, una idea que surge de MLB.

En lo que eso llega, una la lista de otras ligas están en movimiento, la más reciente en anucniar su retorno es la NBA, que comenzará el 31 de julio.

Veamos otras ligas que están en calendario.

La Premier League el 17 de junio; La Liga el 11 de junio; la NHL, con sus campos de entrenamiento, no más temprano que el 10 de julio; el PGA Tour el 11 de junio; la Major League Soccer, su período de entrenamiento comenzará el 24 de junio; la National Women’s Soccer League el 27 de junio, el Belmont Stake el 20 de junio y en lo único que se anota la MLB es en su draft que sería entre el 10 y el 11 de junio, así lo reportó Field Yates, de ESPN.

De momento, el periodista de ESPN, Jeff Passan, se basa en dos premisas:

1. MLB está dispuesta a pagar a los jugadores una parte prorrateada completa de sus salarios en una temporada de 48 juegos.

2. La MLBPA (Unión de Jugadores) está dispuesta a jugar una temporada de 82 juegos con una parte prorrateada completa de los salarios de los jugadores.

Días atrás la Unión había propuesto una temporada de 114 partidos, rechazada por parte de los dueños de los equipos.

Passan, en su artículo de ayer, menciona tres puntos de cómo llegar a un posible acuerdo.

1. Si los equipos pagaran a los jugadores una parte prorrateada completa de sus salarios, costaría alrededor de US$1,674,800 por juego. El sindicato y la liga aceptan esta cifra.

2. En un estado financiero que MLB proporcionó al sindicato, la liga sugirió que cada juego jugado generaría US$ 980,000 en ingresos de televisión local. En el transcurso de una temporada de 162 juegos, sería US$ 2,381,400,000. En una temporada de 48 juegos, se alcanzaríam US$ 705,600,000 en ingresos de televisión local. Para 82 juegos, sería de US$ 1,205,400,000. Si bien el sindicato disputa la contabilidad de MLB en varias áreas, y señala con razón que los números de ingresos de TV locales no incluyen las valiosas participaciones de propiedad de los equipos en sus redes deportivas regionales, generalmente se cree que los ingresos de TV locales reales son US$ 2.4 mil millones.

3. La liga en su estado financiero dijo que por cada juego jugado en 2020, los equipos se combinarían para perder US$640,000.

El sindicato no ha validado este reclamo y ha solicitado documentación de MLB para verificarlo. Una ecuación simple, el salario prorrateado completo menos los ingresos de la TV local, deja una pérdida de US$694,800 por juego.

Teniendo en cuenta que los equipos podrían generar US$54.800 combinados por juego en otros ingresos para cerrar la brecha entre la diferencia, ambos se considerarán en el futuro.