Migración sobre peloteros venezolanos: No cumplieron con el protocolo

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración (DGM) informó que el grupo de jóvenes venezolanos que llegó al país como peloteros no llenó el protocolo que fue firmado por la Major League, la Dirección de Migración y las escuelas de béisbol que operan en el país.

Un informe de la DGM dice que el grupo declaró que vino al país a una excursión encabezada por la señora Diana y su hermano y que después que los inspectores de Migración realizaran una investigación es cuando se determina que son peloteros y que no traen las condiciones de arraigo para ingresar a país establecidas por la Ley 285-04.

Según el organismo, a este grupo le corresponde un protocolo que incluye un visado de deportista, este protocolo fue implementado en consenso con la Major League con las escuelas que operan las diversas organizaciones de grandes ligas.

Esto se hace con la intención de garantizar la protección y el resguardo de esos peloteros menores que han estado viniendo a la República Dominicana procedentes de Venezuela, de Cuba y de otras nacionalidades.

“En esta ocasión la señora disfraza que tiene una excursión, con la intensión aparente de no cumplir con el protocolo que se estableció y traer esos muchachos para una escuela de aquí muy reconocida y es por esa razón que la DGM en cumplimiento a ese protocolo y las disposiciones de la ley no admitió a esos peloteros”, dice el comunicado de la DGM.

La DGM agrega que la aerolínea ACERCA en vez de llevarlos a un hotel, los dejó en el aeropuerto y “tuvimos nosotros que darles todas las atenciones necesarias para garantizar la integridad, esa aerolínea, ACERCA, que es venezolana, se desentendió de esos peloteros y los dejó sin comida.

“Estos peloteros no tienen ni el visado, ni los permisos que traen a la señora Diana como tutora, no están apostillados por Relaciones Exteriores de Venezuela, el protocolo establece que los permisos de esos menores no están autorizados, deben ser las autoridades de Venezuela que le digan a la República Dominicana que son reales esos permisos”.

“La única intención de la Dirección de Migración con la implementación de este protocolo es proteger a esos menores que la población sabe que había problemas con ellos porque había gente que lo que querían era beneficiarse de ellos”, afirma.

Señala que la señora Diana y su hermano son reclutadores de peloteros y ante esta situación, la Dirección de Migración les entregó el protocolo que se firmó con la Major League y las escuelas que operan en el país.