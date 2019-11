$!Miguel Andújar podría cambiar de posición en la temporada del 2020

Fue hace apenas un año que Miguel Andújar terminó en el segundo lugar en la votación para el premio al Novato del Año en la Liga Americana, detrás del japonés Shohei Ohtani. No obstante, el nombre del dominicano no ha sonado mucho en los planes de los Yankees para el 2020. Eso es lo que pasa cuando disputas apenas una docena de partidos en una temporada debido a una lesión.

Pero a estas alturas del invierno, el gerente general Brian Cashman está ponderando formas de incluir el potente bate de Andújar en el lineup de Nueva York, sea en las esquinas del cuadro interior, como bateador designado o en los jardines.

“Miguel Andújar es un tremendo bate”, dijo Cashman en la Reuniones de los Gerentes Generales en Scottsdale, Arizona. “Si ves el OPS (.855) que tuvo, de no ser por Ohtani, hubiese sido el Novato del Año [en el 2018], ¿cierto? Rompió algunos récords que le pertenecían a Joe DiMaggio y cosas así. Estuvo impresionante”.

Andújar, quien cumplirá 25 años en marzo, estuvo en el roster de los Bombarderos para el Día Inaugural del 2019 pero se lesionó el hombro derecho durante la primera semana de la temporada. Luego de conectar apenas seis hits en 47 turnos al bate (.128), el quisqueyano se sometió a una cirugía en mayo que le puso fin a su temporada. Para cuando Andújar entró al quirófano, el colombiano Gio Urshela se había adueñado de la tercera base.

“Debido a Urshela, tenemos algunas cosas que debatir”, dijo Cashman. “Si Gio sigue firme en dicha posición, vamos a querer hallar la manera de incluir el bate [de Andújar] en el orden titular. ¿Podrá jugar en la primera base? ¿En los jardines? Ya saben, hay que comenzar a hacerse esas preguntas”.

Andújar bateó .297 con porcentaje de embasarse de .328 y slugging de .527 con 47 dobles, 27 jonrones y 92 remolcadas en 129 juegos en el 2018. Cashman compara la situación de Andújar a la de su compatriota, Alfonso Soriano, cuyo potente bate obligó a los Yankees a incorporarlo a la alineación antes de los previsto.

“Dijimos, ‘Wow, este muchacho es demasiado bueno como para mandarlo a Triple-A’”, dijo Cashman. “Fue cuestión de, ‘¿Cómo conservamos éste bate tan dinámico?’ No puedo negar que he pensado lo mismo con respecto a Andújar porque es un muchacho especial. Es muy talentoso. Sabemos lo que es capaz de hacer con el bate. No es un problema malo el que tenemos”.

Aunque Cashman dijo que ha estado en contacto con el representante del torpedero agente libre Didi Gregorius sobre una reunión, también señaló que el curazoleño y los Yankees no lograron ponerse de acuerdo sobre una posible extensión de contrato durante la primavera.

Los Yankees podrían comenzar el 2020 con el venezolano Gleyber Torres en las paradas cortas y DJ LeMahieu, quien ha ganado tres Guante de Oro, en la segunda base.

Urshela y Andújar competirían por la esquina caliente, mientras que Luke Voit, Greg Bird y Mike Ford se disputarían la primera base. El venezolano Thairo Estrada y Tyler Wade también podrían ser considerados para el cuadro interior y ambos son capaces de jugar en el campo corto.

“Simplemente es demasiado temprano para determinar cómo se van a dar las cosas”, dijo Cashman. “Sé que tenemos [un cuadro interior] bueno ahora mismo y mi deber es ver si lo puedo reforzar”.

Bryan Hoch ha estado a cargo de la cobertura de los Yankees para MLB.com desde el 2007.