Miguel Andujar sigue firme en los Yanquis de Nueva York

NUEVA YORK. Durante el invierno, muchos equipos indagaron sobre la disponibilidad del prospecto dominicano de los Yanquis de Nueva York, Miguel Andújar. Y una y otra vez, el gerente general Brian Cashman se negó a desprenderse del infielder. Ahora, Andújar está demostrado por qué los Yankees lo consideraban intocable.

En 16 juegos por Nueva York esta temporada, Andújar lleva promedio de .292, tres jonrones y 11 remolcadas. El oriundo de San Cristóbal llegó al jueves como el líder de la Liga Americana con nueve dobles y batea .414 en sus últimos siete juegos.

Pese a que tuvo una pretemporada sólida -- registró promedio de .267 con cuatro bambinazos y 10 carreras impulsadas en 15 compromisos en la Liga de la Toronja -- Andújar, de 23 años de edad, comenzó la campaña regular en Triple-A. Pero no duró mucho tiempo allí, ya que fue convocado al equipo grande el 1ro de abril y se ha hecho cargo de la tercera base ante la ausencia de Brandon Drury, quien se encuentra fuera de acción por migrañas severas y vista borrosa.

Aunque Nueva York adquirió a Drury en un canje con los Diamondbacks en febrero para reforzarse en la esquina caliente en lugar de darle el puesto a Andújar, el quisqueyano se sintió halagado de que Cashman estuviese renuente a cambiarlo.

“Me hizo sentir muy bien que el equipo me quisiera retener”, dijo Andújar, quien firmó con los Yankees en julio del 2011 e hizo su debut de Grandes Ligas en junio del año pasado. “Fue el equipo que me dio la oportunidad de firmar por primera vez y llevo varios años aquí. Me siento muy bien por eso”, declaró a Nathalie Alonso de MLB.COM.

En 125 juegos entre Doble-A Trenton y Triple-A Scranton/Wilkes-Barre en el 2017, Andújar bateó .315 con 16 vuelacercas y 82 carreras empujadas. También disputó cinco juegos como ligamayorista, en los que se fue de 7-4.

Esta temporada, Andújar ha acaparado titulares en un equipo que cuenta con nombres sonoros como Aaron Judge, Giancarlo Stanton y el dominicano Gary Sánchez. El martes, Andújar vio terminada una racha de siete juegos con al menos un extrabase. De esa manera, se unió a Joe DiMaggio y Mickey Mantle como los únicos jugadores en la historia de los Yankees que han hilado siete juegos con extrabases antes de cumplir los 24 años de edad.

Está por verse qué sucederá cuando Drury regrese a la acción, pero Andújar le ha dado al manager Aaron Boone un dilema de los buenos. Para el antesalista de 23 años de edad es preciso mantenerse productivo, ya que Drury no es su única competencia.