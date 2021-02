Miguel Sanó: “Aún no he enseñado mi potencial”

“Aún no he enseñado mi potencial”, dijo Sanó al responder preguntas de Diario Libre vía Zoom.

No importa que sea uno de los jonroneros natos más productivos de las Grandes Ligas, como evidenció en el 2019, cuando pegó 34 cuadrangulares en apenas 105 partidos y 380 turnos al bate.

En el 2021, Baldelli también usará a Sanó como tercera base, no solo como inicialista donde fue movido tras la contratación de Josh Donaldson.

“Miguel va a jugar algunos partidos en la tercera base esta temporada, porque queremos tener más versatilidad. La habilidad de Miguel como bateador no siempre se valora al nivel que se merece. Él ve la bola bien y deja pasar pitcheos que otros jugadores no lo hacen. Cuando él está en su ritmo y bateando rectas, es capaz de cambiar el juego muy rápido”, dijo el capataz.

Y Sanó no tiene problemas con eso, él solo quiere jugar.

“Desde el 2019 no he estado jugando en tercera base, quizás quieren que me divida entre las dos bases, pero yo estoy disponible”, dijo.